De la Fuente afea la conducta a los jugadores que ponen caritas: “Faltan al respeto a sus compañeros”

Luis de la Fuente habló en la mesa redonda organizada por la Clínica CEMTRO. Acompañado por Jesús Álvarez, Pedro Guillén, Isabel Guillén y Óscar Celada, el seleccionador participó en una charla sobre lesiones y dejó un mensaje dirigido a los jugadores que se enfadan o muestran gestos de desaprobación cuando son sustituidos.

«Si la actitud de un futbolista al ser sustituido no se considera una falta de respeto hacia el entrenador, entonces lo es hacia su compañero. Ese es el problema: no se trata de ‘no quiero salir, quiero seguir jugando’, sino de entender que el fútbol es un deporte colectivo», comenzó explicando el seleccionador de España.

«Esto, en nuestros tiempos, no habría pasado porque había unos valores. Ahora incluso os hacen gracia estas actitudes. Se ponen de moda y los niños adoptan esa mala imagen. A mí no me habría ocurrido en una sustitución. Esto responde a un problema más profundo, en el que influyen el respeto y los valores», añadió de Luis de la Fuente.

Sobre la exigencia del fútbol, comentó: «El fútbol es de máxima tensión. Las lesiones son una desgracia, pero también forman parte de la exigencia de la competición. Hay que exprimirse al máximo, darlo todo en cada partido. De lo contrario, dejaría de ser deporte de élite y pasaría a ser una actividad recreativa. El deporte exige un compromiso absoluto».