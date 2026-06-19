Lamine Yamal admite que no está al 100% en el Mundial: «No estoy para un partido entero»

Lamine Yamal no está para jugar a pleno rendimiento ante Arabia Saudí. A pesar de tener minutos en el debut del Mundial ante Cabo Verde, la estrella de España ha admitido que las sensaciones no están en que pueda ser esa pieza que tanto necesita Luis de la Fuente. Aunque sigue recuperándose favorablemente y trabajando en su vuelta lo antes posible para ayudar a la Roja, el delantero ha transmitido sus impresiones en las que asegura que no puede jugar los 90 minutos.

«Estoy bien, me encuentro bien, pero es muy pronto. Es innecesario, tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera», empezó explicando Lamine. Desde que se lesionó a finales de abril, el extremo ha estado con la cabeza puesta en la Copa del Mundo.

Decidió terminar su temporada con el Barcelona antes de tiempo pensando en España, pero todo se le ha echado encima cuando pensaba que podría haberse quedado fuera de la lista definitiva: «Todos los jugadores en la etapa final de la temporada, cada lesión, piensas en el Mundial, y obviamente en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y nada, aquí estamos, feliz», dijo.

También habló de su mejor amigo Nico Williams, que también está recuperándose después de tener minutos ante Cabo Verde, del que aseguró que su vuelta está más cerca: «Físicamente está mejor que yo, incluso. No tenemos prisa, tenemos un equipazo con jugadores de gran nivel y hay que ir con calma», expresó en una entrevista con TVE. Sobre el mural que le hicieron en la Casa de España, Lamine Yamal reflexionó sobre cómo ha crecido su popularidad en Estados Unidos: «Lo llevo con calma. Sé lo que soy fuera de España y en España. Intento dar mi máximo nivel. Eso es lo que la gente quiere. Si tienes la imagen en ese edificio de Atlanta es porque puedes hacer cosas dentro del campo que le gustan a la gente, que la gente se emociona al verte jugar».

Lamine Yamal quiere jugar contra Messi

A Lamine también le preguntaron sobre otras estrellas que brillan en este Mundial, como Mbappé, Kane, Olise y muchas más estrellas que, como él, aspiran a levantar la Copa del Mundo, aunque no sea el máximo goleador: «Mi estilo de juego es otro, yo quiero disfrutar, ganar, no quiero meter 16 goles y que me eliminen en semifinales. No es lo que busco».

Además, admitió que Leo Messi, autor de un hat-trick ante Argelia, sigue siendo el mejor jugador que ha visto: «Cada partido demuestra que es el mejor de la historia. Si alguien tiene dudas, es porque las busca. No hay nada más que decir. Mi ídolo es Neymar, pero Messi es el mejor». Por último, valoró la posibilidad de que haya un España-Argentina en la final: «Al final, para ganar el Mundial, tienes que ganar a los mejores. Si no nos los encontramos en dieciseisavos, igual en la final. Somos España y queremos jugar contra los mejores», concluyó Lamine Yamal.