Lamine Yamal lanza un mensaje de optimismo: «Saldrá todo como lo deseamos, no lo dudéis»

España decepcionó en su debut en el Mundial 2026 con un triste empate a cero ante Cabo Verde que nadie esperaba, pero recuperó oficialmente a Lamine Yamal para la causa. La estrella de la selección española volvió a jugar tras superar una lesión muscular que desde finales de abril le tiene fuera de juego. El ’19’ de España utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje de optimismo a todos los aficionados españoles.

«Primer partido del Mundial y sumamos un punto. Sabemos que esto es una competición larga y que el objetivo aún está lejos, seguiremos trabajando y saldrá todo como lo deseamos, no lo dudéis», señaló Lamine Yamal a través de sus redes sociales.

«Quiero dar gracias a Dios por permitirme volver a jugar después de la lesión. También a mi familia por estar siempre a mi lado, apoyándome y acompañándome en cada paso de este camino», añadió sobre la recuperación de su lesión que le permitió tener minutos el pasado lunes ante Cabo Verde en el debut de la selección española en el Mundial 2026.

Lamine Yamal saltó al campo en el minuto 71 de partido ante Cabo Verde, pero su ayuda al equipo fue insuficiente ante una selección que defendió a las mil maravillas y que no le dejó ningún espacio a España. La estrella española volvió a jugar casi dos meses después de caer lesionado en Liga con el Barcelona.

El pasado 22 de abril, tras marcar un gol de penalti ante el Celta de Vigo en el Camp Nou, Lamine Yamal cayó lesionado justo antes del descanso. Una lesión muscular que le hizo temerse lo peor, incluido poder perderse la cita mundialista. Finalmente se ha recuperado bien y el pasado lunes pudo debutar en el Mundial 2026 ante Cabo Verde. Apenas 19 minutos para ir recuperando la forma de manera gradual durante el torneo.