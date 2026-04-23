«Hay que ser prudentes con Lamine Yamal, pero lo tiene todo a favor para recuperarse para el Mundial»

El doctor David López Capapé, experto en traumatología deportiva y cirugía ortopédica, con más de 20 años de experiencia tratando lesiones deportivas, analiza en OKDIARIO la lesión que ha sufrido Lamine Yamal en el bíceps femoral y que le impedirá jugar lo que resta de temporada con el Barcelona. También realiza un análisis de la recuperación del jugador blaugrana con el Mundial a la vuelta de la esquina.

Así fue el comunicado del Barcelona señalando el plazo de la lesión de Lamine Yamal: «Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial».

Con esta información, ya sabemos que Lamine Yamal no podrá jugar con el Barcelona en lo que resta de temporada. Se perderá los seis partidos que le quedan. Todo apunta a que llegará sin problemas al debut de la selección española en el Mundial ante Cabo Verde. Pero, ¿en qué consiste esta lesión?

«Los isquios son tres músculos, y el bíceps femoral es uno de ellos, y es el que se lesiona con más frecuencia en chutes o en velocidad en sprint. Volvemos siempre a lo mismo. Juegan muchos partidos…. jugó a tope antes de la Champions. Eso cuenta. Más partidos es igual a más fatiga, y más fatiga es igual a más lesiones musculares. Eso es así. En clubes como el Barça sí que hacen bien las cosas y hay prevención», señala el Dr. David López a este periódico.

«Son músculos que lo peor que tienen es que ahora hay que ser cuidadoso porque si vuelve un poquito antes de tiempo, hay un porcentaje de jugadores que recaen. Entonces ahí se complicaría el Mundial. Le recomiendo ser prudente», añade este especialista. La clave de esta lesión es que Lamine Yamal podrá parar el suficiente tiempo como para poder jugar el Mundial a su 100%.

«Lamine Yamal lo tiene todo a favor para recuperarse»

La selección española puede respirar tranquila con la lesión de Lamine Yamal: «No le ha pillado mal en este momento. Imagínate que esto le pasa dentro de un mes. Ya iría con prisas, sería complicado y un problemón. En este caso no veo problema porque la Liga ya la tienen ganada y se puede tomar seis semanas muy tranquilas para recuperarse muy bien. Eso va a favor de que pueda recuperarse bien».

David López Capapé cuenta las complejidades que tiene también esta lesión: «Los comunicados no te dan… esto va por grados. Y todas no son iguales. Las lesiones de este músculo las hay más arriba, abajo, cerca de la rodilla, cerca de la pelvis… Los plazos que tiene son bastante grandes. Tiene bastantes semanas. No sabemos el grado exactamente. Hay clasificaciones para saber el grado más exacto. Es una clasificación muy compleja que se llama BAMIC. Hoy en día tenemos muchos medios para recuperar estas lesiones, pero lo peor siempre es acelerar plazos. En este caso lo tiene todo a favor para recuperarse. Y mira, le ha obligado el cuerpo a parar».

«No se libra nadie de lesionarse. Es una lesión que no siempre avisa. Hoy en día no paran, ha cambiado todo, mañana ya estará entrenando otros músculos. Hará un entrenamiento progresivo e irá pasando de un ritmo de velocidad a otro. Consideramos que en un plazo de seis semanas va a poder estar al 100%. Ocho como máximo. Eso lo evaluarán con resonancias y se coteja con la imagen. Hay tratamientos como el plasma que ayudan a acelerar o las fisios de alto nivel. Pero lo más importante es que le vayan diciendo que puedes hacer esto o puedes hacer lo otro. Primero puedes trotar, luego… y lo último, sprintar al máximo. A lo mejor basta con que no sprinte al máximo en seis semanas. El bíceps es el músculo que trabaja más en explosividad cuando la pierna va hacia delante corriendo a toda velocidad. En velocistas también pasa. Acumular minutos es el factor clave, un exceso de partidos. Tenía más protección, pero claro…. Tendrían que empezar a prevenir esas lesiones jugando menos. Porque cuando juegas, lo haces al 100%. Cuando corres o disparas», culmina el doctor David López Capapé en este análisis profundo sobre la lesión de Lamine Yamal y su recuperación.