En vilo por Lamine Yamal

La lesión de Lamine Yamal tiene en vilo al Barcelona y a la selección española durante estas últimas horas. La estrella blaugrana sufrió un pinchazo en la parte posterior de su muslo izquierdo cuando lanzó el penalti del 1-0 contra el Celta de Vigo. Se tiró al suelo inmediatamente y con gestos de dolor pidió el cambio al instante. Las primeras exploraciones en el vestuario del Camp Nou indicaron una rotura en el isquiotibial. Este jueves pasará pruebas médicas para saber el alcance exacto de la lesión. La preocupación es máxima.

No pinta bien la lesión de Lamine Yamal y la preocupación es total. Hansi Flick, compañeros de equipo y aficionados salieron del Camp Nou con la cara desencajada a pesar de ganar 1-0 al Celta de Vigo. Y no fue por el triste partido del equipo. Fue por la lesión de su estrella, que dejó tocada a la plantilla.

«Tenemos que esperar a mañana… Es un jugador muy importante para nosotros, pero tenemos que aceptarlo», dijo Hansi Flick con cara desencajada sobre la lesión de Lamine Yamal. La estrella blaugrana abandonó el estadio antes del pitido final con su madre, que se interesó por su salud. Los gestos de dolor sobre el césped no tenían buena pinta.

Preocupa la lesión de Lamine Yamal

Sus compañeros también salieron preocupados del Camp Nou. Esto dijo Gavi en zona mixta sobre su amigo y compañero: «¿Cómo está Lamine? Por supuesto, muy frustrado porque sabe lo importante que es para nosotros. Y como jugador profesional, siempre quiere jugar, y eso es duro para él. Pero espero que su periodo de baja sea lo más corto posible, porque es muy importante para nosotros».

Pedri también le dedicó unas palabras a Lamine Yamal: «Espero que se pierda la menor cantidad de partidos. Mañana se someterá a las pruebas y veremos la naturaleza del problema. Le deseo todo lo mejor y que mantenga la calma, porque aún es joven, y que se recupere bien».

También la selección española está en vilo por el estado de salud de Lamine Yamal. Y es que solamente quedan 50 días para el inicio del Mundial y las primeras sensaciones con esta lesión no son buenas. Habrá que esperar a las pruebas para conocer el alcance exacto, pero la preocupación existe. Este jueves conoceremos ese parte médico para saber cuántos partidos se perderá Lamine Yamal con el Barcelona. Todos en vilo por la estrella blaugrana.