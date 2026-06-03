Un equipo de cuarta categoría invertirá 115 millones de euros en construir el estadio más moderno de Andalucía

Si les dijeran que un equipo ha invertido 115 millones de euros en remodelar su estadio, probablemente piensen que juega en las divisiones más altas del fútbol español. Sin embargo, el equipo que ha aprobado esta obra no milita en ninguna de las dos categorías del fútbol profesional de nuestro país.

El Marbella CF es el equipo del que hablamos. Un club que la próxima temporada jugará en 2.ª RFEF, la cuarta categoría del fútbol español. Este nuevo proyecto pretende convertir el estadio en uno de los referentes modernos del país.

Aprobada la obra de 115 millones

El Ayuntamiento de Marbella ya ha aprobado recientemente el proyecto básico de esta obra, que está valorada en cerca de 115 millones de euros, lo que la convierte en una de las mayores actuaciones urbanísticas y deportivas del municipio en los últimos años.

El recinto tendrá una capacidad para 10.000 espectadores, agregando 2.000 asientos más a los ya existentes. Estará situado en el centro de la ciudad, en una parcela que ocupa aproximadamente 45.000 metros cuadrados que ocupaba el anterior estadio.

Una obra necesaria, y que se erige sobre las ruinas del histórico Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, inaugurado en 1975 y con capacidad para 7.000 espectadores, que albergó no solo eventos deportivos, sino también conciertos de artistas legendarios como Queen, Michael Jackson, Tina Turner y Prince. Este estadio tuvo que ser clausurado en 2021 debido al riesgo de colapso que presentaba.

Más que un mero campo de fútbol

Las obras buscan convertir el recinto del estadio en algo más allá del deporte. La obra busca añadir instalaciones de alto nivel que lo convertirán en un estadio multifuncional de gran envergadura.

Entre las remodelaciones se encuentra la creación de un centro de alto rendimiento de preparación de deportistas, un hotel deportivo con 90 habitaciones, un aparcamiento para 1.000 vehículos y zonas comerciales, gastronómicas y de ocio.