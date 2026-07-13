Denuncian al alcalde socialista de La Algaba (Sevilla) por acoso laboral y abuso de poder

El conflicto entre Manuel Carbonell, director de la Escuela Taurina de La Algaba (Sevilla), y el alcalde del municipio, Diego Manuel Agüera Piñero, continúa escalando. Después de denunciar públicamente un caso de acoso laboral y abuso de poder, Carbonell ha anunciado nuevas actuaciones tanto en el ámbito laboral como en el judicial, al tiempo que acusa al regidor de difundir «informaciones falsas» sobre su persona.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el profesor asegura que lleva «meses soportando una campaña de acoso, insultos y humillaciones» por parte del alcalde. Entre las afirmaciones que expone figura que el regidor le ha calificado de «cobarde» y «torero fracasado» por no acudir a un supuesto acto de conciliación.

Manuel Carbonell sostiene que dicho procedimiento «nunca existió» y afirma que el alcalde «jamás llegó a presentar esa conciliación en los juzgados», por lo que considera que las declaraciones realizadas sobre este asunto constituyen un intento de desprestigiarle públicamente.

En este contexto, Carbonell ha informado de que ha trasladado su situación a la Inspección de Trabajo. Según explica, ha denunciado el acoso laboral que sufre después de que el Ayuntamiento de La Algaba no activara el protocolo frente al acoso laboral ni respondiera a las comunicaciones que habría realizado sobre este asunto directamente al consistorio.

A su juicio, el Ayuntamiento, como administración empleadora, tenía la obligación de proteger a sus trabajadores mediante los mecanismos previstos para este tipo de situaciones, algo que, según denuncia, no se habría producido. Además de esta actuación en el ámbito laboral, Manuel Carbonell ha confirmado que ha sido él quien ha presentado una demanda de conciliación previa contra el alcalde por un atentado contra su derecho al honor.

Según explica, los juzgados de Sevilla ya han señalado el acto de conciliación para febrero de 2027, una demora que atribuye a la carga de trabajo de la Administración de Justicia. El director de la Escuela Taurina de La Algaba sostiene que este señalamiento demuestra que la iniciativa judicial parte de él y no del alcalde, como, según denuncia, se había trasladado públicamente.

Vox La Algaba, su único apoyo político

Vox La Algaba ha lanzado, a través de su concejal Jaime González-Vallarino, un comunicado en el que ha expresado el respaldo de su grupo municipal tras las denuncias que Manuel Carbonell ha formulado contra el alcalde, Diego Manuel Agüera. La formación reclama que las acusaciones de acoso laboral sean «investigadas con total transparencia», respetando tanto los derechos del trabajador como la presunción de inocencia de los señalados.

Asimismo, el escrito recoge la versión del afectado, según la cual la única acción judicial promovida hasta la fecha es la presentada por él mismo contra el alcalde por injurias, calumnias y acoso laboral, señalando que la denuncia ante los organismos competentes en materia de prevención de acoso laboral ya habría sido registrada y se encontraría en tramitación.