Un interno del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla mata a sus dos compañeros de celda

Un interno del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla ha sido detenido como autor de la muerte de sus dos compañeros de celda en un suceso ocurrido durante la madrugada de este lunes y cuyas circunstancias siguen siendo investigadas por la Policía Nacional.

Los hechos fueron descubiertos alrededor de la 1:00 horas de la madrugada, cuando funcionarios del centro localizaron sin vida a los dos reclusos en el interior de la celda que compartían con el agresor. Tras el hallazgo, se activó el protocolo correspondiente y se dio aviso a las fuerzas de seguridad para iniciar la investigación.

Cabe resaltar que el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla alberga a personas sometidas a medidas de seguridad por resolución judicial debido a trastornos mentales, en lugar de cumplir una pena privativa de libertad en un centro penitenciario ordinario.

Según han confirmado fuentes de Instituciones Penitenciarias, el presunto autor de los hechos es un hombre de 26 años que convivía en la misma celda con las dos víctimas, también internas del Hospital Psiquiátrico Penitenciario. Los fallecidos tenían 26 y 54 años y cumplían una medida de seguridad en este establecimiento dependiente de Instituciones Penitenciarias.

La principal hipótesis con la que trabajan los investigadores apunta a que las dos muertes se produjeron mediante mecanismos distintos. De acuerdo con la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno, una de las víctimas habría fallecido por estrangulamiento, mientras que la otra presentaría lesiones compatibles con una agresión causada por golpes.

Por el momento no han trascendido las circunstancias que precedieron el doble homicidio ni si existieron incidentes previos entre los tres internos. Tampoco se ha informado sobre el momento exacto en el que se habrían producido las agresiones, extremo que deberá determinar la investigación abierta.

Hasta el Hospital Psiquiátrico Penitenciario se desplazaron agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de la inspección ocular y de la recopilación de pruebas con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. Las investigaciones también permitirán reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si existió algún elemento desencadenante.

El detenido permanece bajo custodia mientras avanzan las actuaciones judiciales y policiales. La investigación tratará igualmente de esclarecer el estado en el que se encontraban los tres internos y cualquier circunstancia relacionada con su convivencia dentro del módulo en el que permanecían ingresados.