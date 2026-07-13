La Guardia Civil frustra el robo del bolso a una ciclista en una autovía de Sevilla y detiene al agresor

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de intentar robar con violencia el bolso a una mujer que circulaba en bicicleta por las inmediaciones de la autovía A-4, en la provincia de Sevilla. La intervención de una patrulla del Destacamento de Tráfico, que se encontraba realizando labores de vigilancia en la zona, permitió impedir que el asalto llegara a consumarse y acabar con la detención del presunto autor.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:10 horas del domingo, 12 de julio, cuando los agentes observaron una escena que les hizo intervenir de inmediato. Junto a un semáforo situado en la vía, un hombre mantenía un intenso forcejeo con una mujer mientras trataba de arrebatarle el bolso. La víctima, según ha informado la Guardia Civil, se resistía con todas sus fuerzas para evitar que el asaltante lograra su objetivo.

Ante la situación, los guardias civiles abandonaron rápidamente su vehículo y se dirigieron hasta el lugar para auxiliar a la mujer. Una vez allí, procedieron a inmovilizar al sospechoso, quien, lejos de colaborar, ofreció una fuerte resistencia física durante la actuación policial. La oposición del individuo obligó a los dos agentes a actuar de forma conjunta para conseguir reducirlo y controlar la situación.

Tras la intervención, el hombre fue arrestado como autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Además, también se le atribuye un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad debido a la resistencia mostrada durante su detención.

Desde la Guardia Civil destacan que este episodio pone de manifiesto que la labor de las patrullas de Tráfico no se limita exclusivamente al control de la circulación y a la prevención de accidentes. Su presencia permanente en las carreteras permite igualmente actuar de forma inmediata ante hechos delictivos que puedan poner en riesgo la integridad física o el patrimonio de los ciudadanos.

Asimismo, recuerda que los ciudadanos disponen de la aplicación móvil AlertCops, una herramienta gratuita que facilita el contacto rápido y preciso con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en situaciones de emergencia o cuando sea necesario comunicar cualquier incidencia.