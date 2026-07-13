La muerte de una británica de 93 años eleva a 13 el número de fallecidos por el incendio en Los Gallardos

La cifra de víctimas mortales por el incendio forestal declarado en el municipio de Los Gallardos (Almería) ha aumentado a 13 después de que una mujer de 93 años, de nacionalidad británica, falleciera durante la noche de este domingo a consecuencia de las graves heridas sufridas en el fuego. La anciana permanecía ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas desde que fue rescatada y atendida tras el suceso.

Así lo ha confirmado la Junta de Andalucía a través de un comunicado oficial, en el que ha precisado que la víctima era una «mujer británica que permanecía hospitalizada en estado crítico» debido a las lesiones sufridas durante el incendio.

Según la información facilitada por las autoridades sanitarias, la paciente ingresó en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Torrecárdenas el pasado 10 de julio a las 00.28 horas. Tras ser sometida a una primera valoración médica y estabilizada por el equipo sanitario, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció bajo estrecha vigilancia debido a la gravedad de su estado.

Los médicos diagnosticaron quemaduras que afectaban aproximadamente al 20% de la superficie corporal. Además, la mujer presentaba importantes patologías previas que complicaban su evolución clínica y agravaban su pronóstico. Finalmente, la mujer falleció en la noche de este domingo.

Así se propagó el incendio

El incendio comenzó en una cuneta al lado de una carretera, a raíz de un cable roto entre dos puntos de electricidad y, según las autoridades, tardará «varios días» en ser controlado. Los habitantes de la zona fueron avisados puerta a puerta por Guardia Civil, Policía Local, el alcalde y concejales del municipio para que se confinaran o evacuaran.

Las dimensiones del área afectada por las llamas son de 15,3 hectáreas, con un perímetro de 48,6 kilómetros, un terreno abrupto con un desnivel de entre 35 y 749 metros. El tipo de combustible son coníferas y matorral bajo. «Toda la vegetación está seca como consecuencia de las olas de calor, lo que es un combustible perfecto que, junto con el viento, se convierte en una bomba de relojería en el ámbito de los incendios», señaló Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

La Junta decretó tres días de luto oficial por los fallecidos desde las 00:00 horas del pasado viernes, 10 de julio, hasta la medianoche del domingo, 12 de julio.