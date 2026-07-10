Así se propagó el incendio de Los Gallardos durante las primeras 18 horas

Doce fallecidos y 23 desaparecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería), el más mortífero de la historia de Andalucía. Hasta el momento hay 3.200 hectáreas calcinadas. Se trata de un «incendio muy complicado, que se ha extendido como la pólvora» y que afecta a una orografía del terreno con espacios muy escarpados y con problemas para acceder.

Las dimensiones del área afectada son de 15,3 hectáreas, con un perímetro de 48,6 kilómetros, un terreno abrupto con un desnivel de entre 35 y 749 metros. El tipo de combustible son coníferas y matorral bajo. «Toda la vegetación está seca como consecuencia de las olas de calor, lo que es un «combustible perfecto que, junto con el viento, se convierte en una bomba de relojería en el ámbito de los incendios», según Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

En el gráfico que acompaña a esta noticia se puede ver la evolución del fuego durante las primeras 18 horas gracias al exhaustivo seguimiento mediante 23 satélites realizado por la consultora española SNKA, firma especializada en inteligencia corporativa, seguridad y gestión de riesgos.

El incendio comenzó en una cuneta al lado de una carretera, a raíz de un cable roto entre dos puntos de electricidad y, según las autoridades, tardará «varios días» en ser controlado. Los habitantes de la zona fueron avisados puerta a puerta por Guardia Civil, Policía Local, el alcalde y concejales del municipio para que se confinaran o evacuaran.

La Junta ha decretado tres días de luto oficial por los fallecidos desde las 00:00 horas de este viernes, 10 de julio, hasta la medianoche del próximo domingo, 12 de julio.