Jonathan Andic ocultó durante 18 meses la existencia de una testigo clave en el caso del presunto homicidio de su padre, despeñado cuando ambos daban un paseo por un sendero montañoso de Montserrat (Barcelona). El investigado por la muerte de su padre, Isak Andic, no mencionó a los Mossos d’Esquadra ni a la juez del caso que unos días antes del suceso la ayudante de la terapeuta familiar le acompañó a visitar el sendero de la excursión mortal.

El investigado nunca informó que la ayudante de origen británico fue la que supuestamente le propuso hacer la excursión con su padre en ese sendero exacto de Montserrat con el objetivo de que ambos discutieran sobre su espinosa relación como una forma «terapéutica» de llegar finalmente a un entendimiento.

Fue la ayudante de la terapeuta la que, «agobiada por los remordimientos», acudió por voluntad propia a declarar ante los Mossos d’Esquadra el 6 de junio y de paso dejó en evidencia a Jonathan.

«No la mencionó para quitarle presión»

Fuentes del entorno de Jonathan Andic han reaccionado justificando al investigado. Según dichas fuentes, «Jonathan no mencionó a la testigo «para quitarle presión porque estaba muy afectada».

El entorno de Jonathan admite que no se desveló la existencia de esa testigo de forma consciente, «a pesar de que concuerda con la versión del propio Jonathan, ya que la testigo ha dejado claro que es ella quien propone las excursiones terapéuticas en ese sendero».

Dejando a un lado las explicaciones de la defensa, está claro que la aparición de esta nueva testigo complica aún más el caso para el investigado. La ayudante de la terapeuta familiar ha declarado ya en dos ocasiones ante los Mossos d’Esquadra, la última el día 29 de junio.

La mujer, de origen británico, fue a declarar porque «creía que debía hacerlo y el asunto le quitaba el sueño». En ambas declaraciones, la testigo ha contado que la famosa terapeuta le encargó que buscara rutas en la montaña que pusieran a Isak Andic y a su hijo Jonathan al límite, «al borde del precipicio» y en «situaciones extremas» para sacar todas sus emociones a la luz y mejorar la relación entre ambos.

Según la ayudante de la terapeuta, durante las dos veces que llevó a Jonathan Andic a la montaña de Montserrat, este nunca le dijo que iba a hacer el paseo con su padre, sino con una sobrina.

No se detuvieron en el lugar de la caída

Los Mossos le preguntaron a la ayudante de la terapeuta si durante las visitas para preparar el paseo en el que posteriormente perdió la vida Isak Andic, ella se detuvo con Jonathan justo en el lugar de la caída mortal. La ayudante dijo que no recordaba haberse detenido con Jonathan en el mismo lugar donde días después tuvo lugar la muerte del fundador de Mango.

La reacción de los Mossos d’Esquadra fue solicitarle el teléfono a la ayudante para confirmar su versión y, de paso, analizar todos los mensajes de la nueva testigo con la misteriosa terapeuta de los Andic.