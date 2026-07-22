"CASO MANGO"

La terapeuta de los Andic pidió a su ayudante buscar excursiones para poner a Jonathan en «situaciones extremas» con su padre

El entorno del acusado cree que esto demuestra que Jonathan no planeó la muerte de su padre

La terapeuta y la viuda de Andic declaran ante la juez, una como sospechosa y la segunda tras cobrar 27 millones

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Jonathan Andic se opone a que una nueva unidad de los Mossos reescriba la acusación para hacerla más creíble en su contra

La terapeuta de los Andic pidió a su ayudante buscar excursiones para poner a Jonathan en «situaciones extremas» con su padre
La terapeuta y Jonathan Andic durante sus declaraciones ante la juez del caso.
Ángel Moya
  • Ángel Moya
  • Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018. Fui redactor del Diario de Las Palmas, pasé por los Informativos de Telecinco, me ocupé de sucesos en Telemadrid hasta el 2006, fui prescriptor en plató de sucesos y actualidad para Las Mañanas de Cuatro y el Programa de Ana Rosa hasta el año 2019 y desde entonces colaboro con TVE. Desde hace dos años, también me puedes escuchar en el programa Por Fin de Onda Cero en la sección "De buenos y malos". Coautor de los libros "Los reyes latinos", "Red de mentiras" y "Tras el muro".

El caso de la muerte de Isak Andic se complica. La ayudante de la terapeuta familiar, Maria Júlia L., ha declarado dos veces ante los Mossos d’Esquadra que la famosa terapeuta le encargó que buscara rutas en la montaña que pusieran a Isak Andic y a su hijo Jonathan, acusado de matar al padre, al límite, «al borde del precipicio» y en «situaciones extremas» para mejorar la relación entre ambos.

Las declaraciones tuvieron lugar el 29 de junio y el pasado 6 de junio ante los investigadores de homicidios de los Mossos d’Esquadra, a petición propia de la ayudante e intérprete. La mujer, de origen británico, fue a declarar porque «creía que debía hacerlo y el asunto le quitaba el sueño».

La acusación contra Jonathan Andic ve en esta nueva declaración nuevos indicios para sostener la acusación de homicidio, ya que, según la ayudante de la terapeuta, durante las dos veces que llevó a Jonathan Andic a la montaña de Montserrat, este nunca le dijo que iba a hacer el paseo con su padre.

«Esto corrobora lo que dijo Jonathan»

Fuentes del entorno del acusado ven en parte positivas las novedades de la entrada en escena de esta nueva testigo. «No hace más que corroborar lo que ya dijo Jonathan y tirar por tierra la hipótesis de que él preparó el accidente de su padre».

Según el entorno de Jonathan, «si esta mujer ha declarado dos veces que ella tuvo la idea de ese paseo en Montserrat porque ya lo había considerado para otro ‘paciente’ la absurda teoría de que Jonathan había preparado el paseo para matar a su padre, se cae por su propio peso».

Según El Periódico, que adelantó esta nueva información, los Mossos le preguntaron a la ayudante de la terapeuta si durante las visitas para preparar el paseo en el que posteriormente perdió la vida Isak Andic, ella se detuvo con Jonathan justo en el lugar del accidente.

La ayudante dijo que no recordaba haberse detenido con Jonathan en el mismo lugar donde días después tuvo lugar la muerte del fundador de Mango.

La respuesta de los Mossos d’Esquadra fue solicitarle el teléfono a la ayudante para confirmar su versión y de paso, analizar todos los mensajes de la nueva testigo con la misteriosa terapeuta de los Andic.

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