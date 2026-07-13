Jonathan Andic se opone a que una nueva unidad de los Mossos reescriba para hacer más creíble la acusación en su contra

«Cuando la investigación se tambalea, eligen un narrador efectista que le dé credibilidad donde no la hay». Así se resumen los argumentos del último recurso de la defensa de Jonathan Andic contra la decisión de la juez de incorporar al caso a la Unidad Central de Personas Desaparecidas de Mossos d’Esquadra para que haga un nuevo relato «contextualizado» que refuerce y haga más creíbles los indicios contra Jonathan por, supuestamente, matar a su padre empujándole al vacío durante un paseo por Montserrat.

La juez del caso, a instancias de la Fiscalía, ordenó que la Unidad de Personas Desaparecidas de los Mossos se uniera a la investigación, reforzando a los agentes de Homicidios para redactar un «análisis técnico-operativo de los elementos indiciarios» que ayudara a «contextualizar» los indicios obtenidos hasta la fecha.

La defensa de Jonathan Andic lo ha recurrido, para empezar porque creen que se pretende permitir a los policías que hagan un trabajo que corresponde exclusivamente a los jueces: la valoración conjunta de las pruebas y la extracción de conclusiones sobre su significado.

Recuerda la defensa que el trabajo de la Policía es presentar pruebas o indicios sólidos provenientes de análisis de balística, científica o teléfonos móviles, y no elaborar hipótesis sobre los indicios. Además, denuncian que la petición judicial no aclara exactamente en qué debe consistir la nueva aportación al caso de la Unidad de Personas Desaparecidas, salvo elaborar un nuevo relato que sea más convincente.

Nuevo narrador para hacer creíble el caso

En opinión de la defensa, la fiscal sólo busca una suerte de «relator uniformado» que escenifique valoraciones sobre el caso para reforzar la acusación.

«Se pretende poner el relato de la acusación en manos de un storyteller de confianza con la esperanza de aportar contexto y solidez a una investigación deslavazada y no exenta de un sesgo de confirmación que orilla todo aquello que contradice sus pretensiones inculpatorias. Es decir, cuando el guion -la investigación- se tambalea, conviene elegir un narrador efectista que le dé credibilidad donde no la hay», apunta la defensa de Jonathan Andic, con dureza.

¿Qué hace esta nueva unidad de Mossos?

Lo que quieren la Fiscalía y la juez del caso es que investigadores experimentados en desapariciones de naturaleza criminal, escenarios complejos y procedimientos construidos a partir de pruebas indiciarias, que no sólidas, revisen el material acumulado desde la muerte del fundador de Mango.

El trabajo de esta nueva unidad es convencer a magistrados y jurados populares de que deben condenar a alguien por un crimen del que no hay pruebas claras ni indiscutibles. Ni confesión.

Se trataría de ir hilando una serie de indicios que en solitario no son relevantes, pero que todos juntos puestos en fila de manera lógica pueden convencer a un jurado de que condene al acusado.