A juicio la banda nigeriana del falso Brad Pitt por estafar 314.000 € a dos mujeres españolas

Dos mujeres españolas, en Granada y el País Vasco, perdieron sus ahorros porque se enamoraron de un falso Brad Pitt en redes que las estafó. Detrás de ese perfil falso del actor, estaba en realidad una banda nigeriana de estafadores que se hacían pasar por Brad Pitt para pedir dinero a las víctimas y quitarles 314.000 euros en total.

Tras la denuncia de la mujer de Granada, se abrió una investigación que, ahora, la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada ha dado por terminada, dictando un auto de procedimiento abreviado para enviar a juicio a los 17 acusados, miembros de la banda de estafadores.

En los próximos meses, los investigados deberán sentarse en el banquillo para responder como acusados de un delito continuado de estafa agravada o cualificada, de un delito continuado de falsedad documental y uso de documentos falsos, y un delito continuado de usurpación de identidad, blanqueo de capitales y organización criminal.

La cúpula de la organización la formaban tres delincuentes nigerianos que desde Málaga y Barcelona coordinaron a la banda durante dos años, mientras esquilmaban las cuentas bancarias de las dos víctimas.

Estafaron 175.000 euros a un granadina

Los presuntos estafadores se aprovecharon de la vulnerabilidad de las mujeres para hacerles creer en las redes sociales que eran el actor Brad Pitt y que estaban manteniendo con él una relación sentimental.

Así, usando este supuesto noviazgo con el actor, el falso Brad Pitt (en realidad un equipo de 17 estafadores) les pedía transferencias de dinero, a las que las mujeres accedían porque creían que estaban ayudando a su novio porque pasaba problemas económicos puntuales en ese momento.

Los estafadores del falso Brad Pitt engañaban a las mujeres contándoles que necesitaba invertir en una película que se iba a rodar en Granada, o directamente les pedía dinero para emprender relaciones comerciales o para su fundación.

La primera víctima, la mujer de Granada, llegó a hacerle a la banda hasta ocho transferencias por importe de 175.000 euros. El falso Brad Pitt llegó a pedirle 30.000 euros, tras pedirle que se casara con él.

Estafan 139.000 a otra mujer de Vizcaya

La segunda víctima fue una mujer de Vizcaya a la que los estafadores consiguieron quitarle hasta 139.000 euros.

Los agentes de la Guardia Civil que comenzaron a investigar tras la denuncia de la primera víctima en Granada, comprobaron que la banda de ciberdelincuentes habría contactado con ambas víctimas a través de una supuesta plataforma de internet de fans del actor Brad Pitt en Facebook, desde la que hicieron creer a las dos que habían iniciado una relación con el actor.

Así, tirando del hilo, consiguieron dar con los nigerianos que dirigían la banda y desmantelar por completo la organización, incluyendo a los testaferros de las cuentas bancarias a las que hacían sus transferencias las víctimas.

En total, la Guardia Civil consiguió recuperar 85.000 euros y devolvérselos a las estafadas.