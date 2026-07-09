Detienen en pleno atraco a la banda de colombianos que ha arrasado las joyerías de Madrid

La banda de atracadores colombianos que estaba arrasando las joyerías de centros comerciales de Madrid ha caído al completo en la trampa que le ha tendido la Guardia Civil. Los guardias de élite de la Unidad Especial de Intervención (UEI) se les han echado encima en el momento en el que iban a atracar una joyería en el interior del centro comercial Parque Corredor de Torrejón de Ardoz.

Sin saber que la Guardia Civil seguía de cerca todos sus pasos, los atracadores colombianos han entrado esta mañana a las 11:00 horas en el centro comercial armados con dos pistolas, mientras fuera les esperaban dos coches robados de marca Mercedes para darse a la fuga.

Los atracadores no han tenido oportunidad de escapar. Los guardias de la UEI, armados con fusiles de asalto, han sorprendido a los delincuentes justo cuando iban a empezar el atraco y han desarmado y detenido en cuestión de segundos a seis delincuentes. El séptimo ha intentado huir y ha sido detenido en las afueras del edificio. Durante la operación ha resultado herido leve uno de los guardias civiles de la unidad de asalto.

Llevaban dos pistolas

Los detenidos están ahora en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) y las armas que portaban los atracadores, dos pistolas, se han enviado a analizar para determinar si se han utilizado en otros delitos graves.

Los investigadores sospechan que esta banda de colombianos es la misma que ha estado arrasando otras joyerías de la Comunidad de Madrid, especialmente con peligrosos asaltos en el interior de centros comerciales, como los más recientes de Pinto y Torrelodones.