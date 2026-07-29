Vota: ¿Estás preparado para actuar ante un incendio?

Los incendios pueden declararse en cualquier momento y lugar, desde una vivienda o un vehículo hasta una zona natural, y saber cómo actuar durante los primeros minutos puede marcar la diferencia. ¿Estás preparado para responder ante una emergencia? Pon a prueba tus conocimientos con este test de verdadero o falso y descubre si conoces las recomendaciones básicas para proteger tu seguridad y la de quienes te rodean.