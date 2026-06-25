La mayoría de los peruanos que formaban la caída ‘banda del Vaticano’ se apuntó a la regularización del Gobierno

La Policía Nacional ha acabado con la banda del Vaticano, los atracadores peruanos de joyerías que han arrasado Madrid en los últimos tres meses. Hay diez ladrones detenidos, todos inmigrantes irregulares en España y la mayoría se han apuntado al proceso de regularización del Gobierno.

Siempre armados, apuntando a la cabeza de los joyeros: «Si gritas, te disparo», son los responsables de cinco robos a joyerías de Madrid, en Tetuán, Usera, Torrejón, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal, además de un intento en un banco de San Blas.

Su golpe más arriesgado, el asalto a la joyería del centro comercial Madrid Sur en Vallecas, en pleno horario comercial y ante testigos. Fue el 18 de mayo, los atracadores asaltaron la joyería Carretero. Encañonaron a la dependienta, al dueño y a una clienta y se llevaron un botín de 600.000 euros en joyas.

Atraco disfrazados de cura y monja

El atraco que les catapultó a la fama fue el de una joyería del distrito de Ciudad Lineal que asaltaron disfrazados de cura y de monja durante la visita del Papa a Madrid. Ahí cayó gran parte de la banda de atracadores. Ahora la Policía ha detenido a los delincuentes que todavía estaban en libertad.

En total son ocho hombres y dos mujeres, todos detenidos como presuntos responsables de los delitos de robo con violencia, falsedad documental, apropiación indebida e infracción a la Ley de Extranjería. Tras su paso a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión de cinco de sus componentes.

Un botín de 3 millones de euros

La investigación del Grupo XIII de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid arrancó el 27 de marzo de 2026, cuando los atracadores asaltaron a punta de pistola y disfrazados un banco del distrito de San Blas-Canillejas. Ante la afluencia de clientes y testigos, fracasaron y huyeron del banco.

A partir de ese momento, acrecentaron su actividad, siempre con coches robados y comunicándose entre ellos por interfonos, armados con pistolas y usando documentación falsa.

Así asaltaron una joyería del distrito de Tetuán el día 13 de abril, le hicieron un mataleón a la víctima y robaron joyas por medio millón de euros. El 30 de abril atracaron una joyería en Usera y se llevaron un botín de 600.000 euros.

El 15 de mayo reaparecieron en una joyería de Torrejón de Ardoz, encañonando a la trabajadora del local y llevándose joyas por valor de un millón y medio de euros. Tres días después, el 18 de mayo, la banda asaltó la joyería Carretero en el interior del centro comercial Madrid Sur en Vallecas.

El principio del fin de la banda del Vaticano llegó el 10 de junio de 2026, cuando disfrazados de monja y de cura, asaltaron una joyería del distrito de Ciudad Lineal. Un vecino sospechó de la falsa monja y la Policía los sorprendió en medio del atraco. Ahí cayeron siete de los miembros de la banda. Un octavo fue detenido poco después en Madrid. Dos más han sido arrestados en Barcelona recientemente.