Uno de los magrebíes detenidos por el violento robo a un anciano en la Castellana tenía una orden de expulsión

Ladrón, ilegal en España y con una orden de expulsión. Uno de los atracadores de origen argelino que ha lesionado a un anciano para robarle un reloj de lujo en pleno paseo de la Castellana de Madrid estaba en situación ilegal en España, con documentación falsificada y tenía pendiente una orden de expulsión a su país desde hace meses.

Todo esto no impidió al inmigrante en situación ilegal asaltar violentamente a un anciano a plena luz del día y en medio del paseo de la Castellana de Madrid para robarle un reloj de lujo valorado en 30.000 euros.

El pasado día 23 de mayo, los dos ladrones de origen argelino, uno de ellos con nacionalidad belga y numerosos antecedentes por atracos similares, siguieron al anciano durante bastante tiempo, incluso dentro de una iglesia a la que la víctima fue a misa. Cuando el hombre salió de la parroquia, los ladrones se abalanzaron sobre él y le arrebataron el reloj.

Los ladrones lesionaron en un hombro al anciano octogenario y se dieron a la fuga en unas bicicletas del Bicimad del Ayuntamiento de Madrid, pero gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, los especialistas del grupo Cronos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid consiguieron seguirles el rastro, identificarlos y detener a los ladrones 16 días después.

La Policía recuperó el reloj del anciano

En este caso, además, los policías del grupo Cronos no sólo detuvieron a los dos ladrones por un robo con violencia, sino que también recuperaron el reloj robado, que fue devuelto a su propietario.

En el momento de la detención, uno de los sospechosos trató de identificarse con documentación falsa. Los policías detectaron el engaño y además descubrieron que tenía pendiente una orden de expulsión de España por infringir la ley, por lo que también se le atribuye un delito de falsedad documental.

Policía resuelve el 90% de robos de relojes

Hace años que en Madrid, la Jefatura Superior de la Policía Nacional se ha tomado muy en serio la plaga de las bandas de relojes que florecen con la llegada de la primavera y el verano. La media es de 60 robos violentos de relojes al año y el grupo Cronos resuelve el 90% de estos atracos.

Decenas de delincuentes recorren miles de kilómetros hasta Madrid y Barcelona en busca de los relojes de marca Rolex, Audemars Piguet y Patek Philippe que con el buen tiempo lucen sus propietarios a la vista de todos.

Células de ladrones napolitanos, argentinos, magrebíes y colombianos desembarcan en los aeropuertos dispuestos a hacer «la campaña» a costa de los ciudadanos españoles. Si llevan documentación auténtica, se alojan en hostales del centro de Madrid. Si sus documentos de identidad son falsos, los ladrones se acomodan en hoteles de cuatro estrellas próximos a los distritos más pudientes de la capital, salvo las bandas de delincuentes venezolanos. Estos hace tiempo que están instalados en España.

Los policías del grupo Cronos se enfrentan a una dificultad añadida: el tiempo. «No es habitual que se recupere el reloj, es muy fácil enviarlo por correo o que lo saque otra persona puesto en la muñeca por el aeropuerto, esto no es como un kilo de cocaína. Es muy difícil atraparlos; para nosotros, desde que dan «el palo» es una cuenta atrás de 48 horas como máximo. Ése es el tiempo máximo que tenemos para recuperarlo», explica uno de ellos a OKDIARIO.

En esta ocasión, los agentes consiguieron detener a los dos ladrones y vieron su trabajo recompensado. El delincuente pretendía salir de España y no se había deshecho aún del reloj de lujo robado, que fue recuperado y devuelto a su propietario.