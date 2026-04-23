El caso del violento ladrón de relojes marroquí detenido por séptima vez en Madrid da para escribir una novela. Cuando la Policía fue a detenerle a la casa en la compartía habitación, sus tres compañeros de piso se entregaron a los agentes cubiertos de cocaína. Una de las bolsas de droga les estalló cuando estaban tirándola por el WC.

Tras una investigación de meses con el apoyo de las imágenes de las cámaras de vigilancia que captaron el momento del violento atraco del ladrón de relojes a un turista al que dislocó el hombro en la puerta de un hotel de la Gran Vía de Madrid, la Policía identificó al sospechoso.

Los agentes averiguaron que el ladrón de relojes tenía dos vehículos a su nombre y así consiguieron determinar donde vivía el delincuente multirreincidente marroquí en la calle María Teresa Saenz de Madrid.

Intentaron tirar toda la droga por el WC

Así, los investigadores llegaron a la vivienda pero el ladrón de relojes no estaba. Sí se encontraban en la casa otros tres sujetos, los compañeros de piso, que tenían antecedentes por tráfico de drogas y de amenazas.

La Policía sospechaba que dentro de la casa podría estar el reloj robado con violencia al turista, pero los compañeros de piso les negaron la entrada. Los agentes establecieron un cordón alrededor del edificio para evitar que los moradores sacaran cualquier objeto. Mientras otros agentes de paisano se apostaron en las inmediaciones del domicilio del ladrón de relojes para atraparlo en cuanto asomara la cabeza por allí.

«Hemos tirado la droga»

Pero un cómplice avisó a los tres compañeros de piso, a continuación la Policía escuchó un alboroto al otro lado de la puerta. Gritos y el ruido de la cisterna de un váter. Pasados unos minutos, uno de los compañeros de piso salió de forma precipitada y alterado cubierto con una capa de polvo blanquecino y gritando «He tirado toda la droga».

Allí mismo los tres compañeros de piso del ladrón de relojes fueron detenidos. Minutos después, llegaba el ladrón al piso y al ver a la Policía salió a la carrera siendo capturado en el interior de un vehículo VTC.

Así, la Policía concluye, «existen indicios racionales bastantes de que en el domicilio del investigado se podrían encontrar otros indicios de otros delitos (tráfico de drogas) en los que se pudiera ver relacionado Taher E. junto al resto de moradores».