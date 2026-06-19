Graban cómo un vecino tiene que ayudar a los policías que no consiguen detener a un ladrón en Barcelona

Los vecinos de Vic (Barcelona) se vieron obligados a grabar y ayudar a reducir y detener a un presunto ladrón magrebí que se resistía con éxito a una pareja de agentes de la Guardia Urbana. El episodio, según especialistas en seguridad, es «un auténtico despropósito» y termina con los «amigos» del arrestado llevándose las pruebas del delito con total impunidad.

Las imágenes grabadas por los vecinos muestran cómo una pareja de agentes son incapaces de detener a un joven magrebí que se resiste a su arresto, hasta el punto de que uno de los vecinos que graba la escena se ve obligado a bajarse de su coche y ayudar a los agentes para que el presunto ladrón no consiguiera escapar.

El presunto ladrón se niega a ser detenido y se resiste con todas sus fuerzas, haciendo rodar por el suelo a los dos agentes, un hombre y una mujer, que se ven incapaces de detener al sospechoso del robo.

Los policías acaban en el suelo, pero no sueltan al ladrón, mientras este se niega a su vez a soltar su bolso y el bolso robado de la presunta víctima.

La escena se alarga peligrosamente durante varios minutos, ya que varios amigos del presunto delincuente magrebí se acercan a presenciar la escena decididos a intervenir contra los agentes para frustrar la detención.

Ante la tensión creciente, y con la imagen de la impotencia de un policía que, tirado en el suelo, agarra de un pie al delincuente para que no escape, uno de los vecinos que está grabando la escena se ve obligado a bajarse de su coche e intervenir en favor de los policías.

Amigos del ladrón se llevan las pruebas

La ayuda de este vecino fue crucial y gracias a él los policías parece que finalmente controlan la situación y pueden detener al presunto ladrón.

Sin embargo, ante los ojos de los vecinos que graban la escena y la impotencia de los agentes intervinientes, dos amigos del joven magrebí se acercan al sospechoso mientras le reducen los agentes, y tranquilamente cogen las pertenencias del detenido, posibles pruebas de delitos, y se marchan andando con total impunidad sin que nadie les detenga ni recupere el botín.