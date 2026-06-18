Los Mossos disparan al aire para reducir a un hombre que se paseaba con un cuchillo enorme en Barcelona

Los Mossos han reducido con una descarga eléctrica al hombre que, armado con un cuchillo, esta mañana ha atemorizado y amenazado a los vecinos que paseaban por el centro de Barcelona en una escena peligrosa y surrealista que se ha prolongado durante más de 30 minutos.

El sujeto, descamisado y con un cuchillo de más de 20 centímetros de hoja, ha cortado el tráfico en varios momentos y ha protagonizado escenas de máxima tensión mientras los Mossos intentaban capturarle en varias ocasiones, incluso disparando al aire.

Las imágenes muestran al varón, que según fuentes policiales sufre una enfermedad mental diagnosticada, cuchillo en mano y retando a los policías a atraparle. Hasta tres intentos han hecho los agentes para detenerle, intentando preservar su integridad física, la de los ciudadanos y la de los propios agentes.

Los tres intentos para atraparlo

Uno de los primeros intentos de capturar al hombre del cuchillo tuvo lugar frente a una gasolinera situada en la ronda General Mitre, cuando varios agentes intentaron distraer al sujeto para acercarse y convencerlo de que entregara el arma. Lejos de rendirse, el hombre del cuchillo ha arremetido contra los policías intentando apuñalarles hasta el punto de que, en una de las embestidas, uno de los agentes disparó al aire con su arma reglamentaria para detener el ataque.

En un segundo intento, una patrulla de la Policía ha intentado atropellar al hombre del cuchillo para derribarlo sin éxito, ya que el sujeto esquivó la embestida saltando por encima del capó del vehículo policial.

Entre tanto, los Mossos d’Esquadra han llegado a acordonar las calles implicadas y solicitar a los vecinos que permanecieran dentro de los bares o de sus domicilios mientras resolvían el suceso. En otro de los acercamientos al hombre del cuchillo, los pasajeros de un autobús han grabado el momento en el que este ha vuelto a acercarse a otro policía, momento en el que ha sonado otro ruido que parece ser un disparo.

Finalmente, a la tercera fue la vencida, cuando sobre las 11:45 en la calle Muntaner una docena de agentes rodearon al hombre y consiguieron reducirlo con una descarga de una pistola eléctrica. Fuentes policiales confirman que el detenido padece una enfermedad mental diagnosticada.