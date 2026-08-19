Así es el megayate ‘Dragonfly’, de 450 millones, de Sergey Brin, cofundador de Google que vuelve a surcar las aguas de Ibiza

Las aguas de Formentera vuelven a recibir a uno de los grandes protagonistas de la náutica de lujo. El Dragonfly, el impresionante megayate atribuido a Sergey Brin, cofundador de Google, ha sido visto de nuevo frente a la isla, concretamente en la zona de Punta Pedrera. La embarcación ya había navegado por Ibiza y Formentera en 2025 y regresa ahora a las Pitiusas convertida, una vez más, en uno de los grandes atractivos del paisaje marítimo. Con una longitud de aproximadamente 142 metros y un valor estimado de 450 millones de euros, el Dragonfly se encuentra entre los yates privados más espectaculares del mundo. Su tamaño resulta especialmente llamativo incluso en un destino acostumbrado a recibir algunas de las embarcaciones más exclusivas del planeta.

El proyecto combina diseño, tecnología y lujo. El exterior fue concebido por el reconocido diseñador naval Germán Frers, mientras que Nauta Design se encargó de los espacios interiores. El resultado es un barco de líneas contemporáneas que cuenta con alrededor de 2.000 metros cuadrados de superficie interior y otros 1.000 metros cuadrados exteriores.

Cinco cubiertas y todo tipo de comodidades

El Dragonfly está concebido prácticamente como un complejo de lujo flotante. Entre sus instalaciones destacan 12 camarotes, varias zonas exteriores, dos helipuertos, una piscina con fondo de cristal, cine, spa y un centro dedicado a los deportes acuáticos.

La embarcación dispone además de una zona especialmente destinada al trabajo y los negocios, con una amplia oficina, gimnasio y sala de juegos, además de un hangar para helicópteros. Todo ello se distribuye en un volumen de más de 9.400 toneladas brutas, unas dimensiones que permiten ofrecer espacios poco habituales incluso dentro del mercado de los superyates.

Otro de sus elementos destacados es su sistema de propulsión. El Dragonfly incorpora tecnología híbrida diésel-eléctrica, pensada para mejorar la eficiencia y reducir el impacto acústico durante la navegación. Su velocidad máxima puede alcanzar los 24 nudos, equivalente a unos 44 kilómetros por hora.

De un magnate ruso a Sergey Brin

La historia del megayate también está marcada por un cambio de propietario. El proyecto fue encargado originalmente por el empresario ruso Leonid Mikhelson, aunque durante el proceso de construcción terminó cambiando de manos. Finalmente, la embarcación pasó a formar parte de la flota de Sergey Brin. El cofundador de Google, cuya fortuna se sitúa entre las mayores del mundo tecnológico, ha mantenido una especial relación con el mundo de la navegación. De hecho, existe una peculiaridad en los nombres de sus embarcaciones: varios de sus barcos han recibido el nombre de Dragonfly.

El anterior, construido por SilverYachts y entregado en 2009, medía unos 73 metros y posteriormente fue rebautizado como Capricorn. También tuvo un episodio especialmente destacado cuando participó en las labores de ayuda humanitaria en Vanuatu tras el huracán Pam en 2015, transportando agua potable y colaborando en la atención sanitaria. Ahora es el nuevo Dragonfly el que vuelve a atraer todas las miradas en las Pitiusas. Su presencia frente a Formentera confirma una vez más el poder de atracción de las islas para los propietarios de los superyates más exclusivos del planeta. Con sus 142 metros de eslora, tecnología híbrida y un precio estimado de 450 millones de euros, pocas embarcaciones pueden pasar desapercibidas cuando llegan a estas aguas.