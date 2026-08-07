Localizamos el yate de Zuckerberg junto al de Fernando Alonso en Mónaco mientras numerosos invitados suben a bordo

La temporada estival en la Costa Azul vuelve a reunir a algunas de las mayores fortunas del planeta y, entre ellas, destaca la presencia de Mark Zuckerberg. COOL ha localizado el impresionante superyate atribuido al fundador de Meta fondeado frente a Mónaco, en una de las zonas más exclusivas del Mediterráneo, mientras numerosos invitados subían a bordo de la embarcación, alimentando la expectación en torno a la estancia del empresario en la Riviera Francesa.

Según la posición de la embarcación, el Launchpad permanece fondeado en las aguas del golfo de Saint-Hospice, entre la Baie de Beaulieu y la península de Saint-Jean-Cap-Ferrat, muy cerca de Èze-sur-Mer y a escasos minutos de navegación del Principado de Mónaco. Se trata de uno de los enclaves preferidos por las grandes fortunas para disfrutar de privacidad sin renunciar a la cercanía de Montecarlo y su intensa vida social.

No es de extrañar que el yate acapare todas las miradas. Con cerca de 120 metros de eslora y un valor estimado de 300 millones de euros, el Launchpad está considerado uno de los superyates privados más grandes del mundo. Una cifra que da una idea de su exclusividad: su precio equivale aproximadamente al salario anual de 1.000 empleados, reflejando el nivel de inversión que supone una embarcación de estas características.

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El megayate fue construido por el prestigioso astillero holandés Feadship, referencia mundial en la construcción de embarcaciones de lujo a medida. En su interior alberga varias cubiertas, piscinas, amplias zonas privadas, espacios de ocio y un helipuerto, ofreciendo todas las comodidades imaginables para largas travesías con el máximo nivel de confort y privacidad.

Más allá de sus dimensiones, el Launchpad también llama la atención por su estética. Lejos del lujo clásico asociado a jeques y oligarcas, apuesta por un diseño minimalista y contemporáneo, con líneas rectas, tonos oscuros y una imagen sobria que encaja con el estilo de los grandes empresarios tecnológicos de Silicon Valley. En lugar de la ornamentación tradicional, el protagonismo recae en la ingeniería, la tecnología y unas proporciones sencillamente colosales.

La embarcación ya se convirtió hace unos meses en un fenómeno viral cuando atravesó las esclusas de Ballard, en Seattle. Su paso congregó a cientos de curiosos que se acercaron para contemplar cómo el gigantesco yate avanzaba lentamente entre ferris y barcos pesqueros, dejando imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Ahora, el Launchpad vuelve a ser protagonista en la Costa Azul. Su presencia frente a Mónaco confirma que la Riviera sigue siendo el destino favorito de las mayores fortunas internacionales durante el verano, donde los superyates se convierten en auténticos protagonistas del paisaje. Mientras tanto, numerosos invitados continúan embarcando en el exclusivo palacio flotante, que vuelve a demostrar por qué está considerado uno de los símbolos más espectaculares del lujo contemporáneo.