Cuatro detenidos en el asalto multitudinario a un restaurante pakistaní en Barcelona

Son las imágenes del último incidente violento en el barrio del Raval de Barcelona, esta vez, una pelea multitudinaria con piedras y palos entre inmigrantes de origen argelino y pakistaní que colapsó durante unos minutos la zona de la rambla del Raval. Los disturbios se saldaron con cuatro detenidos, después de que la turba de inmigrantes argelinos intentara asaltar el restaurante pakistaní Awami.

Los hechos tuvieron lugar durante la tarde de este domingo 14 de junio, tras una discusión fuerte entre varios inmigrantes de origen argelino y el dueño del restaurante pakistaní Awami. La disputa, por causas desconocidas, pareció disiparse con la marcha de los inmigrantes argelinos.

Sin embargo, unos minutos más tarde, los hombres regresaron acompañados de decenas de compatriotas armados con machetes y palos e intentaron asaltar el restaurante con gran violencia. En algunos momentos llegó a haber cerca de 40 implicados golpeándose unos a otros y lanzándose las sillas de la terraza del bar.

Cuatro detenidos por la Guardia Urbana

Fueron los vecinos del barrio los que avisaron a la Guardia Urbana de Barcelona, que destacó a varias patrullas al lugar de la pelea entre inmigrantes. Los policías, no sin gran esfuerzo, consiguieron aplacar la reyerta y tomaron declaración al dueño del restaurante. Acto seguido detuvieron a cuatro de los participantes en la pelea, acusados de amenazas, lesiones y destrozos en el establecimiento.

Esta reyerta, no ha sido el único incidente violento que se ha registrado en El Raval durante la última semana. Hace unos días, un ladrón terminó apaleado por los testigos de un robo a un turista en la calle d’En Robador.