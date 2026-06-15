Asi cayó ‘la banda del Vaticano’: el vídeo del atraco del falso cura y la falsa monja a una joyería de Madrid

Los atracadores de la banda del Vaticano, disfrazados de cura y de monja, ni eran unos grandes profesionales ni cuidaban los detalles; por eso un vecino de Madrid les descubrió y la Policía detuvo a la banda completa de siete atracadores peruanos con antecedentes en hurtos de poca monta.

Las cámaras de seguridad de la joyería muestran todo el asalto. El falso cura se presenta con la cabeza tapada con una mascarilla y una gorra de playa; la falsa monja va a cara descubierta, aunque con unas gafas tan falsas como su convicción religiosa. En cuanto la dependienta se descuida, la reducen y la encierran, dando paso al tercer atracador de la banda de ladrones.

Dentro del local, el falso cura, pistola en mano, dirige el saqueo que llevan a cabo la falsa monja y el tercer compinche, pero algo se tuerce.

La falsa monja tenía las uñas pintadas

Los atracadores no contaban con la agudeza de un testigo que en ese momento estaba observando la escena desde la calle. Ese testigo reparó en que la falsa monja que acompañaba al cura llevaba las uñas pintadas de rosa.

Ese detalle le pareció sospechoso al vecino, que llamó a la Policía Nacional de inmediato. La llamada llegó a la sala del 091, que movilizó a los agentes de seguridad ciudadana, pero también a los especialistas del Grupo XIII de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Reacción policial fulminante

La reacción de la Policía Nacional fue fulminante, tanto que se presentaron en la joyería antes de que los atracadores, el falso cura y la falsa monja y su cómplice, pudieran abandonar el local.

En las inmediaciones de la joyería, los agentes también descubrieron a otros dos miembros de la banda que estaban haciendo, no con mucho éxito, tareas de vigilancia.

El falso cura encañonó a la Policía

En el interior de la joyería se vivieron momentos de tensión cuando el falso cura y la falsa monja, los atracadores, sorprendidos por los policías, reaccionaron con violencia.

El falso cura llegó a encañonar a dos policías con una pistola, pero fue reducido de inmediato y detenido junto a la falsa monja y los otros tres atracadores.

La operación continuó minutos después con una persecución peligrosa por la vía rápida de la M-30 que terminó a la altura del Puente de Ventas. Eran los dos últimos atracadores peruanos, de un total de siete, que se ocupaban de esperar con el coche en marcha a los que estaban desvalijando la tienda.

Antes de ser detenidos, embistieron con su coche a uno de los vehículos policiales que les perseguían.

Creen que también atracaron en Vallecas

Los especialistas de atracos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura de Madrid creen que se trata de la misma banda que en mayo asaltó una joyería de un pequeño centro comercial de Vallecas y también un establecimiento de compra y venta de oro.

Ahora, los siete han ido a la cárcel acusados de este último atraco en Madrid, disfrazados de cura y de monja.