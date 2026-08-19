El tenista Nick Kyrgios, suspendido por dar positivo en cocaína: «Perdón a los niños que me siguen…»
Un control detectó que el tenista australiano había consumido dicha sustancia
El jugador no ha apelado la suspensión provisional y ha pedido perdón a través de sus redes sociales
El polémico Nick Kyrgios ha sido sancionado tras dar positivo en cocaína. El tenista australiano, que sin duda es el más estrafalario del circuito ATP desde hace años, fue sometido a un control en el que le detectaron benzoilecgonina, un metabolito de dicha droga que confirmaba que la había consumido. El jugador ha pedido perdón a través de una publicación en sus redes sociales.
Según BBC, Kyrgios entregó una muestra durante el Abierto de Mallorca el pasado 22 de junio, a raíz de la cual confirmaron su positivo en cocaína. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) comunicó que el australiano, 919º del mundo que llegó a ser decimotercero, tenía derecho a recurrir la suspensión provisional, «pero no lo ha hecho hasta la fecha».
Kyrgios no podrá jugar, entrenar ni asistir a torneos de Grand Slam ni a ningún evento, ya que la cocaína está catalogada como estimulante y sustancia de abuso en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje. El australiano sólo había disputado cuatro partidos esta temporada, marcada para él por las lesiones de rodilla y muñeca.
El tenista ha reconocido su culpa, asegurando que «nada justifica» lo que hizo y asumiendo «toda la responsabilidad» de lo ocurrido. «Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente esperaba de él», dijo un Kyrgios que habló de que las lesiones le habían pasado «una factura enorme, tanto mental como físicamente».
El perdón de Kyrgios, positivo en cocaína
«Quería que supierais esto directamente de mí.
Recientemente di positivo por cocaína en un control antidopaje en Mallorca. Cometí un error grave y asumo toda la responsabilidad por ello.
Pido disculpas a mis seguidores, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí. Sobre todo, pido perdón a los niños que me ven como un ejemplo. Soy consciente del ejemplo que esto transmite y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo.
No voy a poner excusas, pero quiero contextualizar la situación en la que me encontraba. Los dos últimos años marcados por las lesiones han pasado una factura enorme, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no ha sido capaz de responder a lo que mi mente le exigía, y aceptar que me acerco al final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé.
Siempre he dicho que yo no elegí el tenis; el tenis me eligió a mí. Pero dejar atrás algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más duras a las que me he enfrentado. Por momentos, me he sentido impotente y solo.
Nada de esto justifica lo que hice.
Sin embargo, la buena noticia es que esto me ha servido de llamada de atención. Durante los próximos 28 días, me alejaré de las redes sociales y de la vida pública para centrarme en mi recuperación y en mejorar.
Pido a todos que respeten mi privacidad durante este tiempo y, sobre todo, la privacidad de mi familia.
Lo siento. Trabajaré en lo necesario y volveré mejor.
Nick»,
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