Una mujer da a luz en su casa y su marido encuentra los cadáveres de otros cinco bebés en cajas

La policía francesa ha localizado los restos de cinco recién nacidos en el domicilio de una pareja en Orange, en el sudeste de Francia, en un caso que ha conmocionado a la región de Provenza y que ya es investigado por la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada.

El macabro descubrimiento arrancó el pasado fin de semana, cuando una mujer de 32 años dio a luz en su propia casa a un bebé que nació sano. Según recoge Le Parisien, su marido, que la trasladó de urgencia al hospital tras el parto, desconocía por completo que su esposa estuviera embarazada. El embarazo, de hecho, habría sido negado por la propia mujer.

El mismo diario detalla que el matrimonio había mantenido con anterioridad una discusión relacionada con unas cajas de cartón que ella guardaba siempre cerradas en la vivienda. Fue precisamente aprovechando un momento en que su mujer no estaba en casa cuando el hombre decidió abrir esas cajas. Dentro encontró el cuerpo ya en descomposición de un bebé, un hallazgo que le llevó a acudir de inmediato al hospital con el cadáver. Fue el propio centro sanitario el que dio aviso a la policía.

Las manifestaciones del marido, en las que apuntaba a la posibilidad de que existieran otros casos similares de negación de embarazo por parte de su esposa, empujaron a los agentes a registrar la vivienda la noche del lunes. Allí aparecieron los restos óseos de otros cuatro recién nacidos, envueltos en bolsas de plástico y ocultos también dentro de cajas de cartón, según coinciden en señalar los medios franceses. Los exámenes médicos que se practiquen a partir de ahora tendrán que esclarecer tanto la naturaleza exacta de esos restos como las circunstancias y la fecha en que se produjeron las muertes.

La fiscalía de Carpentras, localidad próxima a Orange, ha aportado su versión de los hechos recogida por France Info: «Fue el esposo, consternado por el descubrimiento, una vez más muy tardío, del embarazo de su compañera, que había dado a luz el día anterior en su domicilio antes de ser trasladada al hospital, quien comenzó a buscar y descubrió lo que parecían restos humanos».

El matrimonio, al que distintas fuentes describen como una familia de vida tranquila, ya era padre de dos hijos, de ocho y 12 años. Él trabaja fuera de casa, mientras que ella se dedicaba a las labores del hogar. La mujer continúa hospitalizada y, de momento, no ha sido puesta bajo custodia policial. La investigación ha quedado en manos de los servicios especializados en criminalidad organizada, y los primeros exámenes forenses están previstos para este mismo miércoles.

El caso reabre el debate sobre los llamados «negacionismos de embarazo» en Francia, un fenómeno que se ha repetido en los últimos años con episodios de gravedad similar. El pasado mes de febrero, una mujer fue detenida en Alto Saona después de que se encontraran los cuerpos de dos bebés en un congelador. En 2022, otros dos recién nacidos aparecieron en circunstancias prácticamente idénticas en Bédoin, localidad situada en el mismo departamento de Vaucluse donde se encuentra Orange.

El precedente más grave del país lo protagonizó Dominique Cottrez, condenada en 2015 a nueve años de cárcel por la muerte de ocho recién nacidos, después de que el tribunal admitiera una alteración de su capacidad de discernimiento en el momento de los hechos.