Tellado denuncia que las fronteras de Baleares no están «ni defendidas, ni vigiladas, ni adecuadamente atendidas»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado este domingo que «todo el mundo sabe» que las fronteras de España «no están defendidas» ni «adecuadamente atendidas», y ha reclamado explicaciones a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por no haber dado «orden inmediata» a las Fuerzas Armadas para salir a la calle en el caso de Ceuta.

Así ha atribuido la situación a un «fracaso» de la política migratoria, de la política exterior y de la política de seguridad del Estado, y ha advertido de que España continúa sin contar con «los instrumentos necesarios» para afrontar una situación similar si vuelve a producirse durante una entrevista en el programa ‘La Trinchera de Llamas’, de esRadio.

«Todo el mundo sabe que las fronteras de España, las de Ceuta y Melilla, pero también las de Canarias y Baleares, son unas fronteras que no están defendidas, que no están vigiladas y que no están adecuadamente atendidas. Tenemos un Gobierno que ha fallado y falla estrepitosamente y que hay que sustituir», ha criticado.

Esta semana, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un plan específico ante la «emergencia migratoria» en Baleares, al tiempo que se ha mostrado favorable al nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE.

Esta es una de las peticiones que le ha trasladado la mandataria balear al jefe del Ejecutivo central, durante la reunión que mantenida en el Consolat de Mar para abordar esta y otras cuestiones.

En ese sentido, ha concretado que este plan tendría que «reforzar y proteger» las fronteras del Estado español, combatir a las mafias que se lucran con las personas migrantes y actuar en los países de origen. Además, ha reiterado su petición para activar Frontex en el archipiélago debido a que la ruta balear sería «la que más crece de Europa».