A Francisco de Pablo, un vecino de Hortaleza (Madrid) de 32 años, lo mataron a golpes por una deuda de 300 euros. Francisco le prestó el dinero a Israel para montar una plantación de marihuana. Aunque Israel le debía mucho más, 3.000 euros en total. El deudor y asesino le tendió una trampa a la víctima y lo mató a golpes con una barra de hierro. Esta semana, Israel, el presunto autor del crimen, y su cómplice Fernando se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía pide para el primero 22 años de cárcel por asesinato. Israel va a alegar que estaba bajo los efectos de la droga. Junto a él, su cómplice Fernando se enfrenta a una petición de más de 2 años de cárcel por un delito de encubrimiento, acusado de transportar el cadáver y ayudar a enterrarlo bajo el suelo de la cocina de su amigo.

El primer juzgado que llevó la causa llegó a archivarla, pero la familia de Francis consiguió que los investigadores llegaran hasta el final y, dos años después, encontraron el cadáver de Francisco de Pablo enterrado bajo el suelo de la cocina de una casa de la familia del asesino, en Aldea del Fresno. La madre de la víctima luchó hasta el final, pero ha muerto justo antes del juicio. Ella, como acusación particular, pedía 25 años de cárcel para cada uno de los dos implicados. Ahora, ya solo queda la Fiscalía.

El crimen brutal de Francisco

Francisco le había prestado varios miles de euros a su asesino para financiar el montaje de ese cultivo de marihuana, pero Israel se lo gastó en drogas para consumo propio. Francisco de Pablo llevaba un tiempo reclamándole la deuda e Israel le tendió una trampa para llevarlo a una finca en Torrejón de Ardoz (Madrid), donde iba a montar la supuesta plantación. Fue en el año 2022.

Los agentes de la comisaría del distrito de Hortaleza sabían que Israel fue la última persona que había visto al desaparecido con vida y sospechaban lógicamente de él, pero un juzgado archivó el caso. La madre de la víctima lo reabrió y la policía siguió investigando hasta el final.

Un testigo se «chivó» a la Policía

Así, en el año 2024, un testigo, presionado por la Policía, cedió y contó dónde estaba enterrando el cadáver de Francisco, bajo la cocina de la casa de los padres de Israel, en Aldea del Fresno. Tras recuperar el cadáver, la Policía detuvo inmediatamente a los implicados.

Israel ya confesó ante el juez instructor que el día del crimen discutió con Francis y acabó golpeándole mortalmente en la cabeza con una barra de acero. Tenía que deshacerse del cadáver y ahí es cuando entra en juego Fernando R.; según Israel, fue quien ideó el plan para esconder el cuerpo de Francisco de Pablo en una fosa séptica bajo el suelo de la cocina de la finca propiedad de los padres del asesino en Aldea del Fresno.

Sin embargo, el presunto encubridor siempre ha mantenido que fue Israel quien le obligó a transportar y esconder el cadáver “bajo amenaza”.