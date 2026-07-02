Piden 24 años de cárcel para el joven magrebí que mató a golpes con un ladrillo al funcionario de El EJido (Almería)

Diez meses después del crimen del funcionario de El Ejido (Almería) Antonio Campos, su asesino ha confesado parcialmente los hechos. El joven magrebí Hamid M. ha confesado por primera vez en la Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de El Ejido que mató de «cuatro golpes» a la víctima con un ladrillo de cemento durante una discusión por motivos sexuales el 27 de septiembre de 2025.

El acusado compareció ante el juez instructor para ser informado formalmente de los delitos por los que será juzgado ante un tribunal de jurado en la Audiencia Provincial de Almería, y por los que la acusación particular le pide 24 años de prisión y Fiscalía 22.

El investigado solo ha declarado a preguntas de su abogada, para dar su versión de que la víctima de 54 años y él habían contactado previamente a través de una conocida red social para ir juntos en un coche a la playa de Sabinal.

El asesino confeso «se quedó en blanco»

Según su relato, una vez que llegaron y aparcaron en una zona aislada, mantuvieron una discusión por el tipo de prácticas sexuales que iban a mantener durante su encuentro.

El joven magrebí ha contado que se puso muy nervioso ante la situación, agarró al funcionario por el cuello e, instintivamente, le asestó tres golpes o cuatro golpes en la cabeza con un ladrillo. Según el asesino, a continuación «ató a la víctima para llevarla hasta un hospital donde le atendieran», pero se quedó «en blanco» y dio varias vueltas con el coche hasta abandonarlo bien aparcado.

Un asesinato con alevosía y 23 golpes

La declaración del acusado no coincide con las pruebas ni con el relato lógico de los hechos, y menos aún con los escritos de acusación de la Fiscalía y de la acusación particular. Entre otros datos, porque la víctima recibió más de 20 golpes y no cuatro como dice el asesino.

Así, la acusación reclama 24 años de cárcel para el homicida por un delito de asesinato agravado, al apreciar la concurrencia de las circunstancias de alevosía y ensañamiento, así como otros cuatro años adicionales por el delito de robo del vehículo.

Por su parte, la Fiscalía pide 22 años de cárcel: 18 años por asesinato con alevosía y cuatro por robo de uso de vehículo a motor con empleo de violencia e instrumento peligroso. Reclama además 350.000 euros de indemnización por daños morales para la madre y los dos hermanos del finado.

El relato de la Fiscalía sostiene que, sobre las 02:00 de la madrugada, el acusado perpetró un ataque «de forma totalmente sorpresiva para asegurarse de que no opondría resistencia». Empleó para ello un gran ladrillo de hormigón con el que golpeó repetidamente la cabeza de Campos, causándole fracturas craneales incompatibles con la vida y multitud de contusiones por todo el cuerpo.

El presunto homicida permanece en prisión provisional desde el 3 de octubre de 2025.