La Guardia Civil registra la sede del CSIC en la Autónoma de Madrid en una investigación por el brote de peste porcina: los trabajadores, confinados

Los agentes de la unidad de élite del SEPRONA de la Guardia Civil llevan horas practicando un extenso registro en las instalaciones del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) localizadas en el campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid.

El objetivo de la operación policial es reunir pruebas e indicios relacionados con el brote de peste porcina que sufre España, y en especial la comunidad autónoma de Cataluña, desde hace meses.

El registro corre a cargo de la UCOMA (Unidad Central Operativa Medioambiental), el órgano central de élite del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil. Una unidad que se encarga de investigar delitos medioambientales graves y de alta complejidad. Se ocupan de casos de gran magnitud y alcance, en este caso del brote de peste porcina que asola España.

Los trabajadores confinados durante horas

Los agentes del SEPRONA entraron en las instalaciones del CSIC de Cantoblanco en Madrid a primera hora de la mañana y desde entonces los trabajadores de la sede pública están confinados dentro de las instalaciones con la prohibición de salir al exterior ni de comunicarse con nadie.

El registro, según fuentes judiciales, se centra sobre todo en el Centro de Investigaciones Biomoleculares. El caso se encuentra bajo secreto de sumario por orden de la autoridad judicial competente.

El Gobierno confirmó la reaparición de la Peste Porcina Africana (PPA) a finales del año 2025, después de 31 años sin que se detectara la enfermedad. Desde entonces, los casos se han limitado exclusivamente a jabalíes silvestres en la provincia de Barcelona (Cataluña), sin que hasta el momento se sepa de ningún contagio en granjas de cerdos domésticos.