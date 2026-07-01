El Arzobispado pide 12 años de cárcel para las 7 monjas de Belorado y ellas responden: «Que nos juzguen los españoles»

La Fiscalía y el Arzobispado de Burgos piden 12 años de prisión para las monjas cismáticas de Belorado por los delitos de coacciones, trato denigrante, abandono, omisión de socorro y delitos contra el patrimonio. Se las acusa de haber «manipulado, maltratado y vejado a sus compañeras más ancianas», alguna centenaria. Igualmente, se señala a las siete monjas cismáticas de aprovecharse de la “vulnerabilidad” de las ancianas para sumarlas a su causa y apropiarse del dinero de sus pensiones.

El Tribunal de Instrucción número 5 de Bilbao ha acordado mediante un auto dar por cerrada la fase de instrucción y continuar con el procedimiento para que las partes presentaran los escritos de acusación y la solicitud de apertura de juicio oral contra las siete acusadas por coaccionar a las monjas más mayores para que se sumaran a su cisma, tenerlas en estado de abandono y con una higiene pésima y quedarse con sus pensiones.

Las cinco monjas mayores, con edades entre los 87 y los 101, fueron rescatadas por la Guardia Civil el 18 de diciembre de 2025 del monasterio de Orduña (Bizkaia), unos días antes de que el Juzgado de Briviesca dictara sentencia de desahucio del monasterio burgalés.

La mayor, de 101 años, aunque en principio aceptó «por obediencia y el bien de la comunidad», presentaba deterioro cognitivo leve, mientras otra de 89 años sufría deterioro cognitivo moderado. Una tercera hermana, también de 87 años, no presentaba marcado deterioro, pero sí afectación del lenguaje por un ictus. Otra de 94 años tenía deterioro cognitivo severo, y la quinta monja de 89 años también padecía deterioro cognitivo severo, según recoge el auto.

En el informe forense se menciona la falta de higiene en todo el monasterio. También se menciona que los investigadores constataron que «la cocina estaba sucia y había comida en estado de conservación dudoso».

El auto subraya que, “de todo ello, se deriva un incumplimiento del deber de cuidado” de las investigadas, hacia las mayores, que se encontraban bajo su custodia, y estaban “en situación de dependencia y vulnerabilidad”.

Según la acusación, las exmonjas daban a sus compañeras más ancianas «un trato humillante, menoscabando su dignidad». También subraya el «manejo, control e influencia que ejercían sobre ellas, que se aprovechaban de su deterioro cognitivo para que aceptaran lo que decían por temor y miedo a las consecuencias de lo que les podía pasar si se iban».

La jueza instructora cree que las razones para oponerse a que las mayores salieran podrían ser la de evitar el desalojo del monasterio, ya que no se haría en presencia de personas vulnerables.

Las exmonjas se declaran inocentes

Las religiosas, que califican la situación que viven de «caza de brujas», se declaran «plenamente inocentes» y niegan haber cometido los hechos que se les imputan.

«Todo lo que estamos viviendo supone una persecución y un castigo por haber desafiado a la autoridad eclesiástica», aseguran respecto a las acusaciones de la Fiscalía y el Arzobispado de Burgos. «Que juzguen los españoles la situación en la que nos encontramos», insisten.