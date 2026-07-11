Una pareja de videntes profana la Basílica del Pilar en busca de espíritus con los que dicen comunicarse

«He visto dos templarios… y el de la derecha se me ha acercado diciéndome que no me acercara más a ellos y me ha dicho que estaba descargando las armaduras, porque es muy pesado y llevaban mucho tiempo vigilando esto. Este es el misterio en la Catedral de Zaragoza». Así, con gesto serio y tajante, arranca uno de los vídeos de una pareja de médiums que se han colado en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar para detectar espíritus y charlar amigablemente con ellos.

Esta pareja que se presenta como médiums, videntes y tarotistas son Cristina Olivé y Alfonso Fernández. Ambos actúan bajo el rimbombante nombre de «Guías de Luz Blanca» y se desenvuelven en Instagram con la misma soltura que con los espíritus.

El problema es que, precisamente, es la Iglesia Católica la que repudia con fuerza estas prácticas espiritistas y no duda de calificar de profanación la actividad de los dos videntes en el templo católico.

En la basílica con un detector de espíritus

En su afán de conseguir más seguidores, la extraña pareja deambula con desparpajo y, sin encomendarse a Dios ni al Diablo, se dedican a grabarse vídeos contando que están hablando con diferentes espíritus.

La pareja de médiums llega incluso a exhibir en varios lugares de los templos católicos un artefacto electrónico que llevan colgado del cuello y que sería, ni más ni menos, que un «detector de espíritus».

Hablando con los espíritus de templarios

En uno de los múltiples vídeos que se graban, utilizando para su beneficio los lugares sagrados dedicados al culto por los cristianos católicos, dicen hablar con los espíritus de varios caballeros templarios.

Este vídeo está grabado en la capilla de San Vicente Mártir, donde se encuentra una réplica del Santo Grial que se venera en la Catedral de Valencia. El médium Alfonso cuenta a cámara: «El templario de la derecha se me ha acercado diciéndome que no me acercara más a ellos y me ha dicho que estaba descargando las armaduras, porque es muy pesado y llevaban mucho tiempo vigilando esto». «Este es el misterio en la Catedral de Zaragoza», añade.

El vidente mide con su «detector de espíritus» la zona para «comprobar tecnológicamente si existían los espíritus y en ese momento, justo donde decía que estaban los templarios, se marcan unas especies de figuras antropomorfas en colores fosforitos». El médium aclara: «Siempre decimos que esa aplicación puede dar falsos positivos», pero añade que «es demasiada casualidad» que coincida con el sitio donde él señalaba.

Midiendo «energía» de la Virgen del Pilar

En otro de los vídeos, es la médium Cristina la que se mete dentro del pilar de la Virgen y con un péndulo comienza a medir la supuesta energía que emana de ese lugar concreto.

El texto que acompaña al vídeo abunda en la interpretación mágica y supersticiosa del lugar y de su culto. Los médiums aseguran no «entrar en temas religiosos y creencias, pues todo es bueno para el que lo venera», pero dicen que el pilar «debes tocarlo para tener protección y salud». ¿Qué interpretación dan a la supuesta fragancia? «Como hemos dicho siempre, cuando empieza a oler a flores es señal de que guías espirituales, ángeles o seres espirituales muy elevados pueden estar cerca». Y concluyen: «Para mí fue una señal muy clara».

Luis Santamaría del Río, investigador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), que ha descubierto la actividad de estos médiums y analiza estos problemas en su último libro «La Nueva Era en el siglo XXI», entiende perfectamente la profunda indignación que ha provocado la actitud de los dos videntes: «Me parece lamentable y condenable que dos médiums hayan instrumentalizado templos católicos (y no cualesquiera, sino unos de gran relevancia) para difundir sus doctrinas espiritistas con el mayor desparpajo y sin el menor respeto al carácter sagrado de esas iglesias y a las propias creencias católicas, que contradicen frontalmente».

Santamaría también alerta del objetivo final de este tipo de ultraje de los templos católicos: «Utilizar de tal forma lugares de culto católico es una hábil estrategia para atraer a personas del ámbito del cristianismo e incluso aparentar una legitimación de sus prácticas desde ese mismo ámbito. Todo ello, con el fin de afianzar y aumentar su clientela. Además, no olvidemos la fácil deriva sectaria de todo este mundo del esoterismo, donde es muy frecuente que los clientes acaben convirtiéndose en adeptos de unos «maestros espirituales» que se erigen en poseedores o canalizadores de una verdad y sabiduría hacia quienes los sigan».

En el caso de esta pareja de médiums de Barcelona, además de dedicarse al espiritismo, también practican otras técnicas de adivinación como el tarot e incluso pseudoterapias de riesgo como el reiki, con el peligro que puede suponer ofrecer falsas esperanzas o tratamientos para personas tan vulnerables como son los enfermos graves y sus familiares.