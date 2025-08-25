Detenido un santero de Pontevedra por recetarle sexo con él mismo a sus pacientes. El curandero convencía a sus víctimas de que se curarían si mantenían relaciones sexuales con él ya que les decía que estaban poseídas por un espíritu y él podía curarlas a través de su cuerpo.

El santero detenido estaba afincado en la población de Paradanta, en el sur de Pontevedra, y desde allí se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad que padecían algunas de sus pacientes.

Según la Guardia Civil, el santero les inculcaba que estaban poseídas por un espíritu y la única manera de librarse de la presencia maligna era con una serie de conjuros y manteniendo relaciones sexuales con él. El curandero afirmó a sus víctimas que «él podría sacarles el espíritu mientras mantenían relaciones sexuales».

El santero en libertad con cargos

Tras unas semanas de investigación, el santero fue detenido el pasado jueves por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tui, que lo puso a disposición del Juzgado de guardia de Ponteareas como presunto autor de un delito contra la libertad y la indemnidad sexual.

El juzgado dejó en libertad como investigado al santero, tras tomarle declaración con la prohibición de acercarse a sus víctimas mientras se desarrolla la investigación judicial sobre su exclusiva terapia para curar los males ajenos.