BP ha sacado partido al encarecimiento del petróleo y ha registrado un beneficio neto atribuible de 7.753 millones de dólares (6.729 millones de euros) en la primera mitad de 2026. Esto representa una mejora del 235% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

De su lado, el resultado subyacente de BP ajustado por costes de reposición alcanzó en el semestre los 8.930 millones de dólares (7.750 millones de euros), un 139% por encima del resultado correspondiente al primer semestre del ejercicio inmediatamente anterior.

La cifra de negocio de BP sumó hasta junio 123.485 millones de dólares (107.173 millones de euros), un 29,2% más, incluyendo ingresos de 70.114 millones de dólares (60.852 millones de euros) entre abril y junio, un 47% más.

En el segundo trimestre, BP registró ganancias de 3.911 millones de dólares (3.394 millones de euros), un 140% por encima del resultado contabilizado por la petrolera en el mismo periodo de 2025, mientras que el resultado subyacente ajustado por costes de reposición entre abril y junio mejoró un 140%, hasta 5.732 millones de dólares (4.975 millones de euros).

Al cierre del segundo trimestre, la deuda neta de BP era de 22.251 millones de dólares (19.312 millones de euros), un 14,6% menos: «Financieramente, tuvimos un trimestre sólido», ha resumido Meg O’Neill, consejera delegada de la petrolera, destacando los avances de la compañía en el fortalecimiento del balance y en la simplificación de BP.

Sin embargo, la ejecutiva, que tomó las riendas de BP el pasado mes de abril, ha advertido de que la empresa no está aprovechando al máximo su potencial y el desempeño en los últimos años no ha cumplido con las expectativas.

«No hemos cumplido de forma consistente; hemos amortizado demasiado valor; y nuestros costes y pasivos no son lo suficientemente resilientes en un entorno de precios bajos», ha apuntado.

En este sentido, O’Neill ha señalado cinco prioridades para lograr un cambio radical en el rendimiento y aumentar el valor para los accionistas, incluyendo reforzar el balance, simplificar la cartera de BP, invertir con mayor disciplina, impulsar la excelencia operativa e integrar el alto rendimiento y la rendición de cuentas para agilizar la toma de decisiones.

En el marco de estas prioridades, con el fin de simplificar y fortalecer BP, la compañía ha acometido recientemente la venta de su refinería de Gelsenkirchen (Alemania), además de acordar la venta del negocio minorista en Austria y anunciar ayer su intención de vender el negocio del mar del Norte en el Reino Unido.

En este sentido, la consejera delegada de BP ha anunciado este martes la intención de la compañía de vender Archaea, el negocio de biogás de BP en Estados Unidos.