El petróleo cerca de los 100 dólares pone a la Fed y al resto de bancos centrales en el punto de mira por los tipos de interés

La escalada del petróleo hacia los 100 dólares, provocada por el conflicto entre Irán, los hutíes y Arabia Saudí, amenaza con reavivar la inflación mundial. En consecuencia, esa situación podría obligar a la Fed, el BCE, el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales a retrasar las bajadas de tipos o incluso volver a subirlos si el encarecimiento de la energía se mantiene.

Los resultados de que el precio del petróleo hayan vuelto a subir a cerca de los 100 dólares ha hecho que desde Washington hasta Londres y Tokio, los bancos centrales se encuentren a punto de mostrar qué políticas van a tomar y, por tanto, demostrar hasta qué punto les preocupa volver a estas subidas en el barril de brent.

Así, nos enfrentamos a tres días de decisiones sobre tipos de interés de los bancos centrales del G7, que comienzan el miércoles con la Reserva Federal y continúan con el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. Según Bloomberg, «estos bancos mostrarán distintos grados de preocupación ante la posibilidad de que el encarecimiento de la energía vuelva a impulsar la inflación, aunque por ahora no se espera que ninguno actúe en consecuencia».

Además, teniendo en cuenta la señal del Banco Central Europeo de que está preparado para volver a subir los tipos de interés, los mercados ya esperan alzas en septiembre por parte de buena parte de estos bancos centrales, aunque los economistas se muestran menos convencidos.

La subida del petróleo a los 100 dólares por barril

La breve subida del petróleo por encima de los 100 dólares por barril que ha tenido lugar esta semana—un nivel que no superaba desde hacía dos meses— es sólo uno de los riesgos inflacionistas a los que se enfrentan actualmente los responsables de la política monetaria.

En este contexto, el repunte del precio del petróleo ha aumentado las expectativas de que algunos miembros de la Reserva Federal expresen su desacuerdo con mantener los tipos sin cambios y defiendan una subida inmediata.

Sin embargo, esta situación también ha alimentado el debate sobre si el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, podría sorprender a los mercados con una subida de los tipos de interés.

De esta forma, la previsión de Bloomberg Economics es que «Prevemos que la Fed haga una pausa en las subidas de tipos, pero sin cerrar la puerta a nuevas alzas. Es probable que Warsh insista en que la inflación sigue siendo demasiado elevada y mantenga abierta la posibilidad de una subida de tipos en septiembre, aunque la moderación de la inflación en junio debería bastar para evitar un movimiento este mes».