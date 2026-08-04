Lidl tira el precio de la pala perfecta para iniciarse en el pádel: cuesta menos de 15 euros y está volando

El pádel continúa consolidándose como uno de los deportes más practicados en España y cada vez son más las personas que deciden probar suerte en una pista por primera vez. Sin embargo, dar el salto suele implicar una inversión inicial en material que no siempre resulta asequible. Consciente de ello, Lidl ha vuelto a apostar por su marca deportiva Crivit con una oferta que promete convertirse en uno de los grandes reclamos de la semana.

La cadena de supermercados ha rebajado el precio de una pala de pádel pensada para principiantes hasta dejarla en 14,99 euros, una cifra difícil de igualar por otras marcas y que la convierte en una de las opciones más económicas del mercado para aquellos que quieren iniciarse en este deporte, pues este modelo ha sido diseñado específicamente para jugadores que están dando sus primeros pasos.

Uno de sus principales atractivos es su forma de lágrima, una configuración que ofrece un equilibrio entre control y potencia y que facilita el aprendizaje de los golpes básicos. Además, cuenta con un punto de equilibrio situado en la cabeza, lo que ayuda a imprimir algo más de fuerza a la bola sin perder demasiada manejabilidad. Con un peso aproximado de 350 gramos, se mantiene dentro de los estándares habituales para un modelo de iniciación, permitiendo moverla con comodidad durante los partidos o entrenamientos.

La pala de pádel barata de Lidl

La apuesta de Lidl por el deporte lleva años creciendo a través de Crivit, una marca que ofrece desde bicicletas y material de fitness hasta ropa técnica, senderismo o accesorios para deportes de raqueta. Su filosofía pasa por acercar la práctica deportiva a todo tipo de públicos mediante productos con una buena relación entre calidad y precio. En los últimos meses, además, la firma ha reforzado su presencia en el mundo del pádel con nuevas colecciones e incluso colaboraciones de mayor nivel, demostrando que este deporte continúa siendo una de sus grandes apuestas.

Aunque los que juegan con frecuencia suelen optar por palas fabricadas en fibra de carbono o con tecnologías más avanzadas, para un jugador que empieza lo más importante es disponer de un modelo fácil de manejar y que permita mejorar la técnica sin realizar un gran desembolso. Precisamente ahí es donde encaja esta pala de Crivit. Está orientada a jóvenes y adultos que quieren descubrir este deporte, disputar sus primeros partidos con amigos o comenzar unas clases sin gastar más de la cuenta. Una vez se adquiere experiencia siempre habrá tiempo para dar el salto a modelos de gama superior.

El precio es, sin duda, el gran argumento de su éxito. Encontrar una pala de pádel nueva por 14,99 euros resulta poco habitual, especialmente en un momento en el que la demanda de este deporte sigue creciendo y el coste del equipamiento se ha incrementado en los últimos años. Precisamente por ello, no es extraño que este tipo de ofertas suelan agotarse rápidamente en las tiendas físicas y también en la página web de Lidl. De hecho, la cadena alemana ya avisa en la propia ficha del producto de que las existencias son limitadas y muestra un mensaje de alerta a los compradores: «¡Date prisa! Debido a la alta demanda, nos quedan pocas unidades.»