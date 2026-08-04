Fuga de estrellas en la liga femenina

Jugar al fútbol en la Liga F no está siendo atractivo para las estrellas. Desde hace años son populares los gastos desorbitados en Inglaterra y Estados Unidos para fichar a las mejores futbolistas, y muchas de ellas proceden de la española. Sin embargo, este verano está habiendo una conexión especial de varios clubes pescando en la Liga F con los nombres más potentes, que eran las caras más visibles del campeonato.

Mirando la evolución de los movimientos, sin duda el Barcelona es el que más está siendo castigado por la capacidad financiera de las tierras británicas. La mejor salarial sedujo a estrellas como Alexia Putellas y Mapi León, ambas marchándose al London City pese a ser las vigentes campeonas de Champions y Liga con el conjunto catalán. También dolió la marcha de Ona Batlle al Arsenal, eso sin contar otras bajas como la de Salma Paralluelo, pero en su caso prefirió marcharse al Lyon.

En el Atlético también David González se ha topado con salidas sensibles como la de Julia Bartel al Chelsea en calidad de préstamo y Andrea Medina al Manchester United. Tan solo el Real Madrid ha tenido que despedirse de su capitana Misa Rodríguez rumbo al Arsenal, eso sin contar que otras como Caroline Weir y Feller han fichado por el Lyon y PSG, respectivamente. O incluso Shei García decidió dejar el club blanco para jugar en el Inter.

La Liga F se aferra a la inversión de Gasol

Aunque las salidas han provocado una fuga sin control, la Liga F quiere aprovechar la inyección económica de los 55 millones de euros que pactó a finales de junio con la entrada de Gasol16 Ventures junto con Fortified Partners para intentar pelear con otras ligas más competitivas.

Un pacto que aprobaron en la última Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para las próximas cuatro temporadas. La inversión estará destinada al desarrollo de la estructura comercial y operativa de Liga F, al crecimiento y consolidación de un modelo sostenible a largo plazo para la competición y sus clubes, además de un impulso de la proyección de las futbolistas.

El crecimiento de la Liga F ha crecido en audiencia hasta alcanzar la pasada temporada 7,5 millones de espectadores, un 11,2% más respecto al curso anterior. Un dinero que, aunque beneficia al crecimiento del fútbol femenino en España, no es suficiente para evitar que las estrellas prefieran marcharse del país para jugar en el extranjero.