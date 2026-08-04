El secreto de Joel Álvarez para ganar sus peleas en la UFC: «Soy español, somos así por naturaleza»

Todos en España conocemos la figura de Ilia Topuria y lo importante que ha sido y es para las MMA y el deporte español. Pero no es el único español con experiencia contrastada en la UFC a sus espaldas. Joél El Fenómeno Álvarez es un artista marcial mixto de 33 años que actualmente compite en la división del welter (170 lb), donde reina Islam Makhachev.

Originario de Asturias, cuenta con un récord de 23 victorias y 4 derrotas (8-3 en la UFC), habiendo finalizado 22 de ellas antes de tiempo, 17 por sumisiones y 5 por nocaut. El Fenómeno tiene un carácter humilde y campechano, y es habitual verle en sus pesajes y victorias con las banderas de Asturias y España.

El secreto de sus victorias

El 14 de diciembre de 2024, tras su victoria contra Drakkar Klose por la vía del nocaut en poco más de tres minutos del primer round, dejó una frase para la historia de las MMA españolas. El comentarista de la UFC y excampeón de la compañía, Michael Bisping, le preguntó cuál era el secreto para haber conseguido en todas sus victorias finalizar el combate. «Soy español, joder, somos así de naturaleza», respondió con sinceridad Joel Álvarez.

💭 22 victorias 22 finalizaciones, cuál es tu secreto? 🗣️ JAJA, soy ESPAÑOL joder, SOMOS ASÍ de naturaleza 🇪🇸 🙌🏻 No sabes cuánto te quiero Joel!#UFCTampa #UFCMax pic.twitter.com/sRBgmmpJvC — Cristian (@MMASINLIMITES) December 15, 2024

Español y gijonés

Otra de las grandes características del peleador español es su amor por su tierra. A diferencia de muchos otros peleadores que priorizan al máximo su rendimiento y acaban yéndose fuera, generalmente a Estados Unidos, Álvarez se ha mantenido fiel a su gimnasio local.

El Centro Deportivo Tibet se ubica en Gijón, gimnasio donde a los 18 años el peleador decidió comenzar su carrera y donde, a pesar de su ascenso a la UFC, ha decidido mantenerse para ayudar a otros peleadores que anhelan seguir sus pasos.

Su apodo oficial es El Fenómeno, pero para los amantes españoles del deporte es «el peleador del pueblo». Esto se debe a su carácter humilde, sin buscar crear expectación en sus peleas a través del insulto o menosprecio del rival (trashtalking). Su personalidad conecta con el público español porque prefiere demostrar su valía con hechos dentro de la jaula, manteniendo el respeto y la deportividad fuera de ella.

Próxima pelea de Joel Álvarez

El gijonés estará presente en el evento numerado de la UFC 330 el 15 de agosto. A mediados de julio viajó a Estados Unidos para ayudar a Islam Makhachev con su campamento (defenderá su cinturón en UFC 330), debido a que sus cualidades físicas son muy parecidas a las del rival del campeón. Ya estando en Estados Unidos, una de las peleas de su división sufrió la lesión de uno de los integrantes, lo que abriría la posibilidad de que Joel cogiese el corto aviso.

El peleador español no decepcionó a su público que, tras un tropiezo en su última pelea, tiene ganas de volver a la senda de la victoria.