El Barcelona se mete en un lío con el Baskonia al fichar a su nuevo director deportivo

El Barcelona anunció este pasado lunes la contratación de Xavier Pujol Estela como nuevo director deportivo de la sección de baloncesto de cara a la presente y otras dos temporadas más, hasta 2029. La historia es que Xevi, como se le conoce comúnmente, llega tras una salida algo convulsa del Kosner Baskonia, donde el asunto apunta a resolverse en los juzgados.

Así es la historia. Y es que el Barcelona, que ya anunció la contratación para el banquillo de Aleksander Sekulic, está en plena reestructuración. El paso a un lado de Juan Carlos Navarro obligaba a tomar decisiones y elegir a alguien para tomar el control tras años de cierta deriva deportiva, sin proyectos sólidos y sin éxitos ni títulos desde 2023.

«El FC Barcelona informa de que ha llegado a un acuerdo con Xavier Pujol Estela para su incorporación al Club. El manresano, nacido el 17 de marzo de 1990, ha firmado contrato como director deportivo de la sección de baloncesto para las próximas tres temporadas», explicaba el Barcelona en su comunicado oficial este lunes, destacando que será el «máximo responsable deportivo del Barça de baloncesto y será el encargado de definir la filosofía deportiva de la sección».

La intrahistoria es que Xevi Pujol, que solamente llevaba un año en Baskonia, tras cinco temporadas de reconocible trabajo en el Manresa. La salida del director deportivo del Baskonia no ha sido de mutuo acuerdo con el club vasco, al menos eso defiende la entidad.

𝗫𝗲𝘃𝗶 𝗣𝘂𝗷𝗼𝗹, 𝗻𝗼𝘂 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗲𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘂 𝗱𝗲𝗹 𝗕𝗮𝗿𝗰̧𝗮 𝗱𝗲 𝗯𝗮̀𝘀𝗾𝘂𝗲𝘁. El manresà assumeix la responsabilitat esportiva de la secció per a les properes tres temporades després d’acumular experiència al Manresa i al Baskonia. ℹ️… pic.twitter.com/gv2sedalA7 — Barça Basket (@FCBbasket) August 3, 2026

Xevi Pujol y Baskonia resolverán sus diferencias en los juzgados, ya que ambos entienden de manera distinta el fin de su contrato. Por un lado está el club, que reclama a Pujol y también al Barcelona que exista una indemnización por su salida abrupta pese a contar con tres años de contrato. La historia del ahora director deportivo culé es diferente, ya que éste, según apunta As, afirma que fue el Baskonia el que le dijo inicialmente que no contaría con sus servicios el próximo año, momento en el que comenzó sus conversaciones con el Barcelona.

El Baskonia cambió de parecer durante este proceso y pidió una compensación por la salida de Xevi Pujol al Barcelona. La historia es que éste habría avisado con dos meses de antelación, dos meses que se cumplieron este lunes, momento en el que se ha oficializado su incorporación a la entidad catalana.

En esas amplias diferencias está el caso, cada uno con su postura y con el matiz legal aparentemente favorable a Xevi Pujol. De hecho, los tentáculos de éste se hicieron notar antes, véase el interés en Paolo Galbiati como futurible para el banquillo culé, que continuará en Baskonia, con el fichaje de Sekulic para el Palau Blaugrana. Sus directrices también se dejan ver en los fichajes realizados hasta la fecha por parte del Barça, un equipo basado en otros parámetros, donde la juventud, la rapidez y la fortaleza física están predominando.