Sara Carbonero comparte una emotiva historia junto a su madre: «El amor también vive en los recuerdos»

En los últimos días, la escritora Elena Medel decidió lanzar «un mes de escritura», una curiosa iniciativa en redes sociales que consiste en escribir un poema, microcuento, pieza breve de teatro, una ilustración, una fotografía o una canción desde el sábado 1 hasta el lunes 31 de agosto. «Un reto creativo para afrontar como desees. Un ejercicio al día, siete ejercicios un día a la semana, ahora o cuando gustes…», comenzó explicando la escritora. Y añadió: «En el género o disciplina que te apetezca; compartiéndolas en tu muro, en tus historias, en tu cuaderno para nadie más. Puedes usar la etiqueta #unmesdeescritura». Así pues, Sara Carbonero no ha dudado un solo segundo en sumarse a este reto. Aunque la toledana avanzaba que estaba «un poco bloqueada», sí que ha querido empezar «por un recuerdo».

«Por eso es tan importante crear los máximos posibles, porque el amor también vive en los recuerdos. Agradezco la suerte de tener tantos que me acompañarán toda la vida», comentó Sara Carbonero, antes de dar paso a su microcuento. Recordó que, durante muchos años, volviendo de la playa hacia el apartamento, tanto su madre, Goyi Arévalo, como ella se quedaban «unos pasos detrás del resto» para sentarse juntas en una escalera y poder disfrutar de las vistas al mar. «Era justo antes de ponerse el sol. Ella me hacía la pregunta de todos los días: —¿Estás preparada? Viene ya, viene ya…», recuerda sobre lo que decía su madre. Sara, por su parte, «abría los ojos como platos y entonces aparecía».

Y añadió: «La cola gigante de una sirena emergía del agua, al fondo, a lo lejos, y volvía a sumergirse salpicando con fuerza, al mismo tiempo que su amigo el sol se fundía con el mar, despidiendo así los dos el día que acababa. 35 años después, en cualquier playa del mundo, me siento al atardecer y sigo viendo a la sirena. Ahora juega con mi madre y me da las buenas noches», termina contando este microcuento, basado en una historia real junto a su madre.

Los seguidores de Sara Carbonero le hacen una firme petición

Como no podía ser de otra manera, los más fieles seguidores de la periodista se han mostrado muy agradecidos con ella por este microcuento. No solamente por haber dado el paso, sino por la historia que refleja en él. Ha sido una manera muy concreta de abrir su corazón de par en par, y eso es algo profundamente generoso.

Es por eso que la publicación no tardó en llenarse de numerosos comentarios al respecto: «Hermoso como tú y tu mami», «Esto solo puede escribirlo una persona que piensa y siente bonito» o «Escribes tan bonito que ojalá algún día escribas un libro» han sido algunos de los tantos mensajes que ha recibido.

Por si fuera poco, Paula Echevarría no dudó en comentar tres corazones. Ambas están viviendo un proceso similar, puesto que hace unos meses Sara perdió a su madre y, en los últimos días, la asturiana ha vivido el fallecimiento de su padre. Por lo tanto, ambas están haciendo frente a un duro proceso y a un duelo.

Recordemos que, públicamente, la periodista ya mandó mucho ánimo y mucha fuerza a la actriz. «Te abrazo muy fuerte, Paula, querida amiga. No tengas ninguna duda de que él estará contigo. Lo notarás. Siempre hay un después. Aunque nunca volvamos a ser las mismas. Te quiero mucho», compartió la toledana.