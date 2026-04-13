Muere Goyi Arévalo, madre de la periodista Sara Carbonero

Sara Carbonero está viviendo uno de los peores momentos de su vida, tras recibir un durísimo golpe como es la muerte de su madre, Goyi Arévalo. Según han podido saber los compañeros de ¡HOLA!, la madre de la periodista ha fallecido en las últimas horas, y su despedida está prevista para este lunes 13 de abril a las 17:30 horas, en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Corral de Almaguer (Toledo). Esta triste y dura noticia llega casi un mes después de que la madre de Sara Carbonero celebrase su cumpleaños. Al tratarse de una fecha muy señalada, la periodista quiso compartir con sus seguidores una preciosa imagen junto a un emotivo texto.

«Feliz cumpleaños, mamá. No podemos quererte más», escribió, no solamente en su nombre, sino también en el de sus hijos, Martín y Lucas. La imagen en cuestión era una de la etapa de la periodista en Oporto, junto a una canción verdaderamente especial como es Ese que me dio la vida, de Alejandro Sanz. Con este gesto, Sara Carbonero no dudó un solo segundo en mostrar su agradecimiento a Goyi, a la que considera su apoyo incondicional, en todos los sentidos. Es más, siempre ha desvelado que su madre no solamente le dio la vida, sino que, con el paso de los años, continuaba haciéndolo.

Es importante tener en cuenta que Goyi Álvarez, a pesar de la fama de su hija, siempre ha sido muy discreta, al estar constantemente en un segundo plano. Y lo ha hecho hasta en los momentos más complicados de la periodista, cuando tuvo que enfrentarse a un cáncer de ovarios. De hecho, en una entrevista, Sara Carbonero se sinceró sobre cómo su madre y su hermana fueron pilares fundamentales en este proceso, puesto que fueron las personas «que más sufrieron conmigo», llegó a reconocer.

Es más, tras la última operación a la que se sometió a principios de año, Sara Carbonero dio gracias a Goyi por «cuidar y proteger a lo que más quiero cuando yo no podía», refiriéndose a sus dos hijos. Por lo tanto, este duro golpe llega en un momento delicado para la presentadora, después de un comienzo de año para el olvido.

Un año complicado para Sara Carbonero

Recordemos que, tan sólo unos días después de dar la bienvenida al 2026, tuvo que ser intervenida de urgencia. Aunque parece que prácticamente está recuperada, sí que arrastra algunas secuelas. De hecho, hace unos días, la periodista de 42 años sorprendió a sus seguidores con una reflexión.

Junto a la canción Yellow de Coldplay, escribió lo siguiente: «Cuídate, eres un jardín que ha sobrevivido a muchas estaciones; no te exijas florecer todo el tiempo, también el descanso es parte de crecer y volver a brillar»”, aseguró, haciendo hincapié en lo sumamente importante que es el autocuidado.

Ahora, y como no podía ser de otra manera, Sara va a tener que centrarse en otra cuestión que nada tiene que ver con su recuperación, sino con la de tener que hacer frente al fallecimiento del pilar fundamental de su vida, su madre, Goyi Arévalo. Una triste y dura pérdida, qué duda cabe. Descanse en paz.