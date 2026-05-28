El Barcelona despide a Mapi León como una leyenda y sin mención a su polémica agresión sexual de hace un año

El FC Barcelona ha anunciado que Mapi León no seguirá en el equipo de cara a la próxima temporada. La defensora española dice adiós al club culé después de nueve años en los que ha disputado 313 partidos y ha conquistado 27 títulos con el equipo femenino. El Barça ha despedido como «una leyenda» del club a la futbolista aragonesa y sin mencionar la agresión sexual cometida por Mapi León contra Daniela Caracas durante un partido ante el Espanyol.

La internacional española no aceptó la oferta de renovación del FC Barcelona y, a sus 30 años, buscará destino lejos de la Ciudad Condal. Su trayectoria la ha definido el propio club culé como «marcada por los títulos, el liderazgo y una personalidad que ha dejado huella en el vestuario y en la afición azulgrana». Mapi León es una de los futbolistas que ha ganado las cuatro Champions con las que cuenta el equipo femenino en su palmarés, además de siete ligas y siete Copas de la Reina. Su llegada al FC Barcelona en 2017 desde el Atlético de Madrid le convirtió, además, en la primera futbolista en ser traspasada a la entidad culé; que pagó 50.000 euros por su fichaje.

Sempre seràs una de les nostres. pic.twitter.com/jSiJYNGZVO — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 28, 2026

La de Mapi León no será la única salida de las vigentes campeonas de la Champions. También lo harán dos insignias de la era dorada del Barça femenino como Alexia Putellas y Ona Batlle. Respecto a la defensora que se ha despedido este jueves de su equipo durante los últimos nueve años, Mundo Deportivo adelantó que Mapi León cuenta con una importante propuesta económica del London City Lionesses y está cerca de cerrar su llegada al club inglés. Un equipo al que también se ha vinculado el nombre de Alexia Putellas en las últimas semanas.

El comunicado de despedida de Mapi León

El conjunto culé ha publicado en sus redes sociales un emotivo vídeo de despedida de Mapi León, en la que la jugadora aragonesa se dirige a la afición culé. La defensa central y lateral zurda, que fue una de las últimas en reincorporarse a la selección española tras el veto a Jorge Vilda. De hecho, no llegó a participar en el Mundial que ganó España en 2023; aunque regresó al equipo nacional en octubre del año pasado. Así se ha despedido Mapi León del FC Barcelona:

«Llegué a Barcelona con 22 años, con muchos sueños y una ilusión enorme por triunfar con esta camiseta. Y con el tiempo, muchos de esos sueños se han hecho realidad. Me habéis visto crecer, triunfar, fallar y mejorar como futbolista y como persona. Hemos vivido juntos más de 300 partidos y, al echar la vista atrás, me doy cuenta de todo lo que hemos conseguido. Sentir que hemos ayudado a que el fútbol femenino crezca y abrir camino para muchas niñas que hoy sueñan jugar este deporte. Eso es mérito nuestro, pero también vuestro, por supuesto.

Sólo me queda daros las gracias. Muchas gracias por todo vuestro apoyo y por animarnos en cada paso del camino. Hay recuerdos que se me quedarán para siempre, pero sobre todo, nunca olvidaré la sensación de sentirnos acompañadas allá donde jugáramos.

Gracias, gracias y mil gracias, afición. También quiero agradecer a mi familia por estar siempre a mi lado. Sin vuestro apoyo, nada de esto hubiera sido posible. Gracias, compañeras. Ha sido un privilegio compartir con vosotras este camino tan bonito. Tampoco quiero olvidarme del staff ni de todas esas personas que muchas veces no se ven y que sin duda forman parte de esta gran familia.

Hoy me toca cerrar la mejor etapa de mi vida y, aunque es difícil, me voy con el corazón lleno. Orgullosa de todo lo que hemos vivido juntas y agradecida por haber formado parte de esta gran familia. El Barça siempre ha sido mi casa durante nueve años y siempre lo será. Os quiero y siempre os querré, culés. Visca el Barça. Siempre.»