Dos partidos de sanción a Mapi León por tocar los genitales a Daniela Caracas en el Barcelona-Espanyol

Mapi León, jugadora del Barcelona, ha sido sancionada con dos partidos por tocar los genitales a Daniela Caracas, futbolista del Espanyol. León se perderá los dos próximos encuentros del conjunto culé -el primero este mismo domingo ante el Atlético de Madrid- por aquella agresión sexual que fue minimizada por el propio Barcelona. Ahora, dos meses después de aquel vergonzoso acto, Mapi León sí es castigada de forma deportiva.

La Federación Española de Fútbol entró de oficio y la resolución de este caso que fue todo un escándalo en el fútbol español acaba con una sanción de dos partidos para la jugadora zaragozana. Cabe recordar que la jugadora del Barcelona tocó los genitales a Daniela Caracas, futbolista del Espanyol, en pleno partido de la Liga Femenina, en un duelo disputado el pasado 10 de febrero.

Dos meses después de aquello, la RFEF sanciona con dos encuentros a Mapi León por aquel tocamiento que no tuvo ningún recorrido judicial, a pesar de que la víctima, la jugadora del Espanyol, no dio en ningún momento su consentimiento para esos tocamientos. Mapi León no podrá jugar ni ante el Atlético de Madrid ni contra el Sevilla, los dos próximos encuentros del Barcelona, ambos duelos como local.

Para poner esta sanción, la RFEF aplica el artículo 129 de su reglamento, aunque el Barcelona y la propia Mapi León ya han presentado recursos e incluso llegarán al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que esa sanción no se lleve a cabo. Como no han conseguido todavía ninguna medida cautelar, el castigo sigue vigente, motivo por el que Mapi León no puede jugar el Barcelona-Atlético de Madrid de este domingo.

La jugada en concreto, y por la que ahora es sancionada Mapi León con dos partidos, ocurrió en un Barcelona-Espanyol de la Liga Femenina. En un saque de esquina, y mientras Mapi León intentaba disputar el balón con Daniela Caracas, se vio cómo la jugadora azulgrana tocaba sus genitales y aparentemente le decía algo sobre sus partes íntimas. Las cámaras captaron el momento, y lo que parece ser un comentario vergonzoso: «¿Tienes picha?».

El escándalo fue mayúsculo, pero el Barcelona logró minimizarlo apoyando a la jugadora, además también de que el fútbol femenino hizo piña con la jugadora culé, defendiéndola y sin entrar en el fondo del caso: los tocamientos sin consentimiento.

Unos días después de aquello, Mapi León lanzó un comunicado en el que negaba cualquier agresión sexual: «En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna».