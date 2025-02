Agresión sexual en el fútbol femenino: Mapi León toca los genitales a Daniela Caracas en pleno partido

El derbi catalán femenino entre el Espanyol y el Barcelona, disputado este pasado domingo, dejó más que la victoria del conjunto culé por 0-2 en la jornada 18 de la Liga F. A pesar de que las jugadoras de Pere Romeu se llevaron los tres puntos con goles de Graham Hansen y Salma Paralluelo en los minutos finales, fue otro incidente el que acaparó la atención: un polémico agresión sexual de Mapi León hacia la jugadora blanquiazul Daniela Caracas, a la que toca sus genitales y que ha incendiado las redes sociales.

El Barcelona, líder destacado de la competición, llegó a este encuentro después de haber sufrido su primera derrota histórica en el Johan Cruyff ante el Levante. Enfrente, un Espanyol bien armado defensivamente que apostó por un plan de juego de presión y acumulación de jugadoras cerca de su área, lo que dificultó enormemente las intenciones ofensivas del Barça.

A pesar del dominio casi mayoritario de las culés, las ocasiones claras de gol brillaron por su ausencia. Durante la primera mitad, el Barça intentó abrir la defensa rival con centros laterales y disparos lejanos, pero sin suerte. Fue en los saques de esquina donde más cerca estuvieron de marcar, aunque la defensa perica se mantuvo firme.

