Mapi León aparta una camiseta de España cuando sí firmaba las del Barça a las fans

Polémico gesto, una vez más, el protagonizado por la jugador del FC Barcelona Mapi León con una camiseta de la selección española de por medio y su rechazo de firmársela a una menor tras el último partido de las culés en la Liga F ante el Atlético de Madrid (0-3) el pasado sábado. La imagen del momento exacto se ha viralizado en las últimas horas en las redes sociales, donde multitud de usuarios han hecho patente su rechazo a la actitud de la aragonesa.

La historia tuvo lugar al finalizar el partido de la Liga F ante el Atlético de Madrid, momento en el que Mapi León fue reclamada desde las gradas por diversos seguidores. Fue en ese momento, mientras firmaba camisetas a los aficionados del Barcelona y sus equipaciones culé, cuando una niña se acercó con una camiseta de la selección española, ¡con el nombre de su compañera Irene Paredes a la espalda!, pidiéndole a León que la firmara. La jugadora se percató del color de la camiseta e hizo un gesto de rechazo y siguió firmando otras camisetas de su actual club, ignorando por completo la petición de la fan.

Las críticas no tardaron en aparecer, señalando la visible indiferencia de Mapi León hacia no sólo la la camiseta de la selección española, sino también a una joven aficionada que despierta especial simpatía con el Barcelona y su compañera de equipo, Irene Paredes. El vídeo ha generado multitud de comentarios divididos entre quienes la apoyan y aquellos que creen que debió actuar de otra forma.

Mapi León, una de ‘Las 15’

Para entender el motivo de esta reacción, es necesario revisar el conflicto que Mapi León mantiene con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En 2022, la zaragozana fue una de las 15 jugadoras de la selección que decidieron no acudir a futuras convocatorias en protesta por la continuidad de Jorge Vilda como seleccionador y por la falta de cambios en la estructura federativa que consideraban necesarias para mejorar el entorno de la selección. Estas jugadoras, conocidas como Las 15, enviaron una carta formal a la RFEF solicitando cambios en el cuerpo técnico y manifestando su negativa a representar a España mientras la situación no se modificara.

Aunque algunas de las jugadoras finalmente aceptaron regresar, Mapi León se mantuvo firme en su decisión de no volver a la selección mientras no se diesen los cambios que ella consideraba imprescindibles. La Federación decidió mantener a Jorge Vilda en el cargo, al menos hasta que finalmente fue relevado. Esta persistencia en su postura le costó a León la posibilidad de participar en grandes competiciones, como el Mundial 2023, al que España acudió sin ella y acabó alzándose con el título.

Incluso después del nombramiento de Montse Tomé como seleccionadora, Mapi León continuó apartada del equipo. La jugadora expresó que su decisión se basaba en «una cuestión de principios», resaltando que no podía representar a España en un contexto que, desde su punto de vista, no ofrecía las garantías necesarias. En septiembre de 2023, en su última convocatoria, decidió abandonar la concentración aludiendo a su preocupación por el ambiente en torno a la selección: «Tendríamos que hablar largo y tendido de si el lugar es seguro o no cuando nos están obligando…».