Ya es historia de España: así levantó Irene Paredes la primera Liga de Naciones

La Liga de Naciones es para España, después de la victoria ante Francia. La selección volvió a hacer historia, imponiéndose a un equipo al que nunca había ganado, y lo hizo en la final de la competición, la segunda que ha disputado este equipo en seis meses. Un nuevo título, por tanto, para nuestro equipo nacional que se confirma –sino lo estaba ya– como el mejor del mundo. Las jugadoras celebraron por todo lo alto la consecución de este nuevo éxito sobre el césped de La Cartuja e Irene Paredes fue la encargada de levantar el título al cielo de Sevilla.

Un título que no ha sido nada sencillo, ni por los rivales que ha habido enfrente, ni por las circunstancias. Cabe recordar que la competición se inició en medio de la enorme crisis que se dio entre el vestuario y la Federación tras el caso Rubiales. Un incendio que se extendió con el nombramiento de Montse Tomé como nueva seleccionadora y, sobre todo, tras ofrecer su primera convocatoria, en la que no atendió a la petición de las futbolistas de no ser llamadas.

Pero todo eso ha pasado. España se ha recompuesto a base de fútbol y ha logrado un nuevo triunfo que les permite convertirse en ganadoras de la primera edición de la Liga de Naciones. Tras imponerse a Suecia, Italia y Suiza en la fase de grupos y a Holanda y Francia en la Final Four, han logrado ya no sólo el título de campeonas, sino que también han certificado la presencia de nuestro país, por primera vez en la historia, en el torneo olímpico de fútbol femenino.

España estará en París y lo hará además como doble campeona. Tras imponerse a Inglaterra el pasado 20 de agosto en el Mundial celebrado en Australia y Nueva Zelanda, llega ahora una Liga de Naciones, después del triunfo ante Francia en la final, disputada en La Cartuja de Sevilla. Un encuentro en el que, además, contaron con el gran apoyo de la afición, que volvió a batir el récord de asistencia a un partido de la selección femenina en nuestro país, superando los 27.000 espectadores.

España celebra la Liga de Naciones

La celebración de la Liga de Naciones no se hizo esperar. Nada más terminar el partido, se desataba la euforia entre las 25 jugadoras convocadas por Montse Tomé para esta importante cita y entre el staff de la selección. Las gradas de La Cartuja rugían de ver a la selección femenina proclamarse por primera vez campeona en suelo español.

Aitana Bonmatí era nombrada, de nuevo, como la mejor del partido. La mejor jugadora del mundo, decisiva con un gol, fue elegida como MVP. Faltaba ya sólo la recogida de la copa, que estuvo a cargo de Irene Paredes. La capitana fue la encargada de levantar al cielo de Sevilla un nuevo título para el fútbol español y para una selección que se ha acostumbrado a ganar y no parece entrar en sus planes dejar de hacerlo. El próximo objetivo, los Juegos.