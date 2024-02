El premio que se llevará España si gana la Liga de Naciones

España disputa este miércoles la final de la Liga de Naciones ante Francia, en un encuentro que se disputará a las 19:00 horas. La selección femenina peleará por un nuevo título, seis meses después de la consecución del Mundial en Australia y Nueva Zelanda. En esta ocasión, será en La Cartuja de Sevilla y, además del trofeo, estará en juego un premio en metálico por parte de la UEFA, que nada tiene que ver con lo que se lleva cada federación en la misma competición pero en su versión masculina.

Después de eliminar a Holanda en semifinales y certificar su clasificación para los Juegos Olímpicos de París del próximo verano, el equipo que dirige Montse Tomé tiene la oportunidad de levantar un nuevo trofeo. Por el momento, han cuajado una Liga de Naciones prácticamente perfecta, con seis victorias y una derrota, frente a Italia. Ahora, reciben en el último partido a la selección gala, que fracasó el pasado mes de agosto en el Mundial y que busca resarcirse con una victoria ante el mejor equipo del mundo.

El ganador inaugurará el palmarés de una competición que disputa su primera edición. España o Francia serán el primer ganador de la Liga de Naciones en su versión femenina. Lo hará llevándose un premio que simplemente servirá para que cada federación sufrague los gastos derivados de la Final Four, puesto que en este caso UEFA no se ha encargado de organizarla, sino que han sido las selecciones que ejercían como locales.

En este caso, la RFEF ha sido quien ha tenido más peso en la organización, puesto que España fue local en la semifinal contra Holanda y lo hará también en el decisivo partido por el título, ante Francia. Por su parte, las francesas pusieron estadio –el Parc OL de Lyon– en la semifinal ante Alemania y las neerlandesas serán locales en el partido por el tercer y cuarto puesto –Abe Lenstra Stadion, en Heerenveen– frente a las teutonas, donde disputarán el último billete disponible para los Juegos.

El premio al que aspira España por la Liga de Naciones

La UEFA repartirá a las cuatro participantes de esta Final Four una suma de premios que no llega ni al medio millón de euros. En total, el reparto será de unos 400.000 euros entre las cuatro finalistas, con España o Francia como la selección más beneficiada. El motivo reside en que la gestión de la competición no está dirigida por la institución que comanda Ceferin, sino que delegan en las federaciones participantes, que son las encargadas de explotar tanto los derechos televisivos como las entradas, los patrocinios o la promoción de los encuentros.

En el partido por el título, toda vez que ambas tienen ya garantizada su presencia en París 2024, habrá en juego 160.000 euros para el equipo que gane. Por su parte, la selección que acabe en segunda posición percibirá por parte de la UEFA 100.000 euros. Sí que estará en juego una plaza para los Juegos en el partido por el tercer y cuarto puesto. El ganador del mismo se llevará además 80.000 euros, mientras que para el cuarto irán a parar 60.000 euros.

Diferencia con la Liga de Naciones masculina

La diferencia entre el fútbol masculino y el femenino, hoy por hoy, sigue siendo enorme y reside en la capacidad de generar recursos de cada uno. Incluso con la Liga de Naciones, donde existe una diferencia clara a nivel de competición entre una y otra, puesto que en la versión femenina sirve como fase de clasificación tanto para la Eurocopa como para los Juegos, hay un abismo a la hora de hablar de premios. Aun así, el fútbol femenino sigue creciendo de manera exponencial.

De hecho, en los últimos años, la brecha a nivel de premios se ha reducido, aunque sigue siendo más que considerable. Sin ir más lejos, Liga de Naciones masculina, las participantes en la Final Four –España, Croacia, Holanda e Italia– se repartieron un botín de 35 millones, que es 87 veces más que lo que recibirán en total entre las cuatro integrantes de esta fase final femenina.

A pesar de la gran diferencia, se puede comprobar como cada vez se reduce más la diferencia, lo que habla del crecimiento del fútbol femenino. En la Eurocopa 2020 la UEFA repartió un total de 370 millones, mientras que en la femenina, celebrada en Inglaterra en 2022, apenas dio dos millones entre todas las participantes, 185 veces menos.