Alineación de España contra Francia en la final de la Liga de Naciones: a la espera de Alexia y Tere

La selección femenina se juega un nuevo título, en la final de la Liga de Naciones. Lo hace con la duda de si Alexia Putellas y Tere Abelleira estarán o no en la convocatoria y, por tanto, en la alineación que presentará España este miércoles. El equipo sería el mismo que presentó Montse Tomé en las semifinales, salvo si alguna de las dos consigue colarse en los planes de inicio de la seleccionadora, tras entrenarse con normalidad en el último entrenamiento. Quien más difícil lo tiene es la doble Balón de Oro, puesto que lleva tres meses sin jugar por una lesión en el menisco.

Las dos jugadoras, descartadas en el partido ante Holanda, son la gran duda y, de cara al once titular, quien más opciones de las dos tiene de entrar es Tere Abelleira. Viene de no jugar en los últimos cuatro partidos del Real Madrid y no se ejercitó antes del duelo de semifinales, aunque su tiempo de inactividad es de apenas 20 días. De ella depende la composición del centro de la defensa y del tridente de la medular.

No hay debate ya en una portería en la que Cata Coll se ha convertido en la dueña. Pese a que Misa Rodríguez ha venido jugando en los dos últimos parones internacionales el segundo partido, en este caso se trata de una final y la seleccionadora no experimentará. La del Barça, titular desde octavos del Mundial, se ha consolidado bajo el mando de la seleccionadora y será quien defienda los palos de la meta de la selección.

En los laterales tampoco hay ninguna duda. Ona Batlle aparecerá por el carril diestro, mientras que por la izquierda lo hará Olga Carmona. La encargada de hacer campeona del mundo a España jugará en casa y lo hará formando parte de la alineación titular de Tomé en una nueva final. En el eje de la zaga está clara la presencia de Irene Paredes, mientras que queda por saber quién será su acompañante. En condiciones normales, Laia Aleixandri volverá al centro de la defensa, pero si Tere no está de inicio, repetiría en el pivote y su lugar lo volvería a ocupar Laia Codina.

Pocas dudas en la alineación de España

Con Tere como gran duda en el centro del campo, los otros dos puestos están también claros. La mejor jugadora del mundo, Aitana Bonmatí, tiene ante sí la oportunidad de cosechar otro título más a su palmarés con esta Liga de Naciones, que sumaría a los que ya tiene a nivel individual, como son el The Best o el Balón de Oro. A su lado, estará de nuevo Jenni Hermoso, que viene de marcar contra Holanda en semis.

No parece haber muchas dudas tampoco arriba. Aunque Montse Tomé presenta grandes variantes para el ataque, todo apunta a que el mismo tridente que fue de la partida frente a las neerlandesas estará también contra Francia. Por tanto, la alineación de España se completaría con Athenea del Castillo en un extremo, con Mariona Caldentey en el otro y, en punta, Salma Paralluelo.